Anche questo mese, vi riportiamo le uscite saldaPress di dicembre 2020, con tanti titoli da non perdere: arrivano HARDOCRE RELOADED e ANIMOSITY 6, mentre continua Godzilla.

Le uscite saldaPress di dicembre 2020

HARDCORE – RELOADEAD

Autore: Brandon Thomas, Francis Portela e Leonardo Paciarotti

Pagine: 288pp. colore Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato Codice: 9788869198236 Prezzo: 19,90€

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL GRAPHIC NOVEL HARDCORE, ECCO IL “SECONDO TEMPO” DELLA STORIA IDEATA DA ROBERT KIRKMAN – In un crescendo scandito dai colpi di proiettile, un mix di fantascienza e azione estrema che parte da un presupposto molto semplice: cosa succederebbe se fosse possibile prendere temporaneamente il controllo del

corpo di ogni essere umano del pianeta? In questo nessuno è più esperto dell’agente Drake, che stavolta si ritroverà nel bel mezzo di una nuova cascata di bossoli, proprio quando la tecnologia Hardcore comincerà a essere sfruttata per scopi diversi da quello per cui è stata creata: difendere il mondo. E, per salvarsi la vita, Drake dovrà cercare l’aiuto… del suo più grande nemico.

LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS 1945: GERMANIA/1973: GOLAN

Autore: Garth Ennis, David Lloyd e Thomas Aira Pagine: 128pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869196201 Prezzo: 19,90€

SI CONCLUDE CON QUESTO OTTAVO VOLUME LA PUBBLICAZIONE DELLE GRANDI STORIE

DI GUERRA DI GARTH ENNIS – La prima storia , intitolata J Come Jenny, è l’ultima storia

ambientata durante il secondo conflitto mondiale e ha per protagonisti un pilota britannico che vuole vendicarsi dei nazisti che hanno ucciso la sua famiglia e il co-pilota che ha invece idee più pacifiste. La seconda, I Figli di Israele, è ambientata durante la guerra del Yom Kippur del 1973 e racconta la feroce battaglia tra arabi e israeliani, condotta dalle due fazioni servendosi dei carri armati. Una storia più recente, che suona quasi come un monito.

SATELLITE SAM 2

Autore: Matt Fraction e Howard Chaykin Pagine: 144pp. b/n

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869196423

Prezzo: 19,90€

UN RACCONTO ALLA MANIERA DI RAYMOND CHANDLER E JAMES ELLROY DOVE

OGNUNO NASCONDE UN SEGRETO INCONFESSABILE ED È DISPOSTO A TUTTO PUR

DI OTTENERE UN MINUTO DI CELEBRITÀ New York, 1951. Carlyle White, creatore e star del programma televisivo SATELLITE SAM, viene trovato morto in uno squallido appartamento. Morte accidentale, sentenzia il coroner. Ma quello che emerge dall’indagine della polizia porta alla luce una situazione compromettente, frammenti di una vita segreta che sarà compito del figlio di White, Michael, ricomporre. Misteri, bugie e peccati sepolti nel passato del padre porteranno così il figlio a percorrere un cammino oscuro, costellato di omicidi, torbido sesso e pericolose ossessioni.

DESOLATION CLUB COFANETTO VOLUMI 1 E 2

Autore: Lorenzo Palloni e Vittoria Macioci Pagine: 96pp. colore

Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198380 Prezzo: 40,00€

L’EDIZIONE DEFINITIVA: I DUE VOLUMI RACCOLTI IN UN ELEGANTE COFANETTO, CONTENENTE ANCHE UNA STAMPA AUTOGRAFATA DA VITTORIA MACIOCI – Cinquecento anni nel futuro la Terra è un luogo ostile, privo di gravità e completamente desolato. Il genere umano, ormai mutato, sopravvive in sparute città sotterranee. Cinque adolescenti fuggono da una di queste città e da ciò che rimane della società. Vanno alla ricerca di una nuova casa ma, soprattutto, di un loro posto nel mondo, liberi da ogni vincolo e minacciati dalla nuova e violentissima natura che cresce sulla Terra. Desolation Club è un eccezionale racconto d’avventura in due parti, ma anche una riflessione sull’adolescenza e la libertà di scelta.

GODZILLA 5

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Codice: 9788869198069 Prezzo: 3,90€

SI CONCLUDE CATACLISMA, LA MINISERIE SCRITTA DA CULEEN BUNN AMBIENTATA

IN UN MONDO DEVASTATO E RIPORTATO INDIETRO DI SECOLI DALLE CONSEGUENZE DELLA FURIA DEI KAIJU – Godzilla e Mothra continuano la loro battaglia, mentre

Hiroshi e Shiori continuano ad andare avanti, ma la paura e il senso di colpa consumano il vecchio quando capisce che “il suo demone” sta arrivando per distruggere finalmente il mondo.

ANIMOSITY 6 IL RE DEL TEXAS

Autore: Marguerite Bennett, Elton Tomasi e Rafael De La Torre

Pagine: colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato e brossurato

Prezzo: 19,90€ (cartonato) – 14,90€ (brossurato)

INIZIA UNA NUOVA AVVENTURA IN QUESTO SESTO NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA DI ANIMOSITY – Un ottimo punto di partenza per i nuovi lettori, in cui Sandor, Jessie e i loro compagni di viaggio si troveranno ad attraversare i campi petroliferi del Texas, ora governato da regnanti feroci, senza scrupoli ed estremamente pericolosi. E una sola cosa vale più del petrolio: il sangue.

