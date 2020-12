Re:Zero Stagione 2, come sappiamo, si compone di due parti: se la prima è stata trasmessa per 13 episodi tra l’8 Luglio e il 30 Settembre 2020, la seconda parte arriverà il 6 Gennaio 2021 sulle reti giapponesi AT-X (22:30) e Tokyo MX (23:30).

Di seguito la nuova key visual diffusa nel corso di una diretta streaming dedicata:

L’8 Gennaio, invece, debutterà la seconda parte dello spin-off Re:Zero – Starting Break Time From Zero sul canale YouTube ufficiale Kadokawa Anime.

A proposito di Re:Zero Stagione 2

Prodotta da AT-X, Memory-Tech, Hakuhodo DY Music & Pictures, Kadokawa Media House e Kadokawa e animata dallo studio White Fox (Goblin Slayer), Re:Zero Stagione 2 prosegue la trasposizione animata della serie di light novel originali di Tappei Nagatsuki e Shinichirou Otsuka iniziata nella Primavera del 2016 con la prima serie anime per la tv in 25 episodi.

L’anime ha dato origine a due episodi animati originali (OVA), intitolati Re:ZERO – Starting Life in Another World- Memory Snow e Re:ZERO – Starting Life in Another World – The Frozen Bond e usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Una director’s cut della prima stagione ha debuttato a Gennaio 2020.

La prima stagione, anche in edizione director’s cut, gli OVA e la prima parte della seconda stagione sono disponibili su Crunchyroll Italia:

Natsuki Subaru, un normale studente delle superiori, sta tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando si ritrova catapultato in un altro mondo. Il ragazzo è confuso e si è perso in un mondo di cui non sa nulla; l’unica persona che lo tratta con gentilezza è una bellissima ragazza con i capelli argento. Determinato a ripagarla per averlo salvato dalla sua disperazione, Subaru accetta di aiutarla a ritrovare l’oggetto che sta cercando…

J-POP sta invece pubblicando le light novel e i manga derivati.

Recuperiamo le light novel nel frattempo