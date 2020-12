Star Wars: Patty Jenkins (Wonder Woman) dirigerà Rogue Squadron

Che colpaccio per la Marvel! Direttamente dai Worlds of DC Patty Jenkins la regista di Wonder Woman e del suo sequel in arrivo Wonder Woman 1984 dirigerà il nuovo film di Star Wars Rogue Squadron che arriverà in sala nel dicembre 2023.

Questa sarà quindi la prima volta che una regista donna dirigerà un film di Star Wars così come fu la prima volta per Wonder Woman alla DC, primo film su una supereroina quella volta battendo la Marvel sul tempo che arrivò poi con Captain Marvel.

Patty Jenkins e Rogue Squadron

Star Wars Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins seguirà un gruppo di piloti combattenti che uniranno le forze per sconfiggere il Male. E’ un gruppo molto amato dai fan di Star Wars già visto anche in un famoso gioco per Nintendo 64, e servirà al franchise per superare la Saga di Skywalker e andare avanti in nuovo capitolo.

Nell’universo di Star Wars, la Rogue Squadron è fondata e comandata da Wedge Antilles, un pilota talentuoso apparso ne L’Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi e L’ascesa di Skywalker.

Non ci sono ulteriori dettagli al momento. L’annuncio fatto da Kathleen Kennedy presidente di Lucasfilm l’ha resa evidentemente molto orgogliosa.

Cos’è lo Star Wars Rogue Squadron?

Appare per la prima volta in Una nuova speranza (1977) con il nome di “Red Squadron”, l’elitario gruppo di X-wing a cui Luke Skywalker venne assegnato dopo la sua entrata nell’Alleanza Ribelle. Appare poi con il nome Rogue Squadron in L’Impero colpisce ancora (1980).

In seguito alla battaglia di Hoth, Luke viene nominato comandante del Red Squadron e riorganizza il gruppo chiamandolo Rogue Squadron. Immagina un gruppo di piloti in grado di accettare qualsiasi missione che combatta per l’Alleanza Ribelle. Nell’Universo espanso combatte per la Nuova Repubblica e viene descritto in particolare nella serie di romanzi Star Wars: X-wing, composta da 9 volumi, ed in molti videogiochi.

Gli altri progetti Lucasfilm

Oltre a Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins la Disney ha inoltre parlato degli altri progetti filmici di Star Wars come il film diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder), attualmente in sviluppo e annunciato a maggio. Indiana Jones 5 entrerà in pre-produzione per un arrivo al cinema nel luglio 2022 e sarà l’ultimo del franchise per chiudere definitivamente la storia del personaggio.

Recuperate Wonder Woman nell’edizione Titans Of Cult!!