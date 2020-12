Durante la cerimonia dei The Game Awards 2020 andata in scena ieri notte è stato annunciato l’arrivo di due titoli imperdibili per Nintendo Switch ovvero Ghosts ‘n Goblins Resurrection e Capcom Arcade Stadium.

Eccovi tutti i dettagli!

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Ghosts ‘n Goblins Resurrection è il remake dei due amatissimi platform Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts che debuttarono circa 35 anni fa! Trovate il trailer in testa all’articolo.

Torneremo a vestire di nuovo i panni di Sir Arthur facendoci largo nel Demon Real popolato da creature spettrali e spaventose per salvare la principessa dalle gelide grinfie del Demon Lord.

Fra le caratteristiche di Ghosts ‘n Goblins Resurrection per Nintendo Switch figurano: la possibilità di selezionare 3 livelli di difficoltà (Squire, Knight and Legend) e il Page Mode che permette di resuscitare in un determinato punto del livello con vite illimitate.

È stato anche aggiornato l’arsenale di Sir Arthur con martello, mazza chiodata ma anche con degli incantesimi che potranno essere evocati durante il gioco come Firewall e Thunderstorm.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection sarà disponibile dal 25 febbraio 2021.

Capcom Arcade Stadium

Capcom Arcade Stadium porterà su Nintendo Switch 32 classici arcade. Questi 32 titoli potranno essere rigiocati anche in multiplayer locale fino a 4 giocatori, godranno di una serie di opzioni come la selezione della velocità di gioco, difficoltà e settaggi del display e grafici.

Avranno inoltre l’opzione Rewind che permette di ritornare indietro nel gioco e salvarsi.

Capcom Arcade Stadium includerà:

1943 – The Battle of Midway

Ghosts ‘n Goblins

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941 – Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

Varth -Operation Thunderstorm

Warriors of Fate

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear – Strategic Variant Armor Equipment

Cyberbots: Fullmetal Madness

19XX -The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944 – The Loop Master

Progear

Capcom Arcade Stadium sarà disponibile da febbraio 2021.

