Pixar, tutte le news sulle serie e i film animati in arrivo insieme a quelli Disney!

Ieri la Disney ha sorpreso tutti con una miriade di annunci dal Disney Investor Day 2020. Gli annunci testimoniano l’attenzione per il servizio streaming Disney+ che va rimpolpato di contenuti originali che attirino pubblico e nuovi abbonati e mantengano i vecchi, senza dimenticare la sala e i grandi eventi cinematografici blockbuster. Vediamoli insieme, dopo quelli Marvel, e Star Wars, infine quelli Disney e Pixar.

Disney, i film e le serie tv

Raya and the Last Dragon nuovo classico con principessa Disney al seguito arriverà in contemporanea al cinema e su Disney+ in modalità a pagamento extra premiere access (come fatto con Mulan insomma) il 5 marzo 2021.

Baymax!, una serie animata basata su Big Hero 6, arriverà all’inizio del 2022 su Disney+.

Zootopia Plus, una serie animata basata su Zootropolis arriverà in primavera 2022 su Disney+.

Tiana, basato su La Principessa e il Ranocchio, arriverà nel 2023 su Disney+.

Una serie musical comedy basata su Oceania arriverà nel 2023 su Disney+.

Encanto, nuovo film ambientato in Colombia e le cui musiche sono curate da Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Il ritorno di Mary Poppins), è in sviluppo.

Iwaju, una serie originale creata insieme a Kugali Media arriverà nel 2022 su Disney+.

Pixar, i film e le serie tv

Il nuovo episodio degli SparkShorts si intitolerà Burrow e arriverà il 25 dicembre 2020 su Disney+.

Pixar Popcorn, dei corti con protagonisti iconici personaggi Pixar, arriverà a gennaio 2021 su Disney+.

Dug Days, una nuova serie animata con protagonista il cane di Up, Dug, arriverà in autunno 2021 su Disney+.

Una serie animata dal franchise di Cars, che seguirà Saetta McQueen e Carl Attrezzi, arriverà nell’autunno 2022 su Disney+.

Win or Lose, la prima serie animata originale della Pixar di lunga durata, sarà incentrata sulla squadra di softball di una scuola media. Arriverà nell’autunno 2023 su Disney+.

Luca, il già annunciato film Pixar girato in Italia in Liguria, arriverà nei cinema a giugno 2021.

Lightyear, un film prequel-spin-off della saga di Toy Story che sarà una origin story per il personaggio di Buzz Lightyear (e che sarà doppiato in originale da Chris Evans), arriverà nei cinema nell’estate 2022.

Turning Red, su una tredicenne che attraversa la pubertà e si trasforma in un grande gattone rosso quando è su di giri, è in sviluppo e arriverà l’11 marzo 2022. Sarà diretto da Domee Shi, che ha diretto il corto Bao e sarà quindi il primo film diretto da una donna per la Pixar.

