The Mandalorian è stato il programma di punta di Disney + sin dal lancio del servizio di streaming lo scorso autunno, diventando un successo immediato di pubblico e critica, ed è stato anche nominato per 15 Emmy. Grazie all’amatissimo Baby Yoda, a tecniche di ripresa innovative e alla presenza di emozionanti scene d’azione in perfetto stile Star Wars, The Mandalorian ha conquistato fan vecchi e nuovi dello storico franchise fantascientifico, e il suo successo continua a crescere, poiché la stagione 2 è stata altrettanto ben accolta.

La stagione 2 di The Mandalorian era in fase di sviluppo prima del debutto della stagione 1, e lo studio sta già mettendo a posto i pezzi per la stagione 3. È stato annunciato che la produzione della stagione 3 di The Mandalorian sarebbe iniziata lo scorso novembre. Ora, quella finestra di lancio è stata ufficialmente confermata.

All’Investor Day di Disney, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha annunciato che la terza stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima a Natale 2021. È stato uno dei tanti annunci che lo studio ha fatto riguardo al futuro di Star Wars, inclusa la conferma che sono in programma due spin-off di The Mandalorian in lavorazione: Rangers of the New Republic e Ahsoka.

Le due precedenti stagioni di The Mandalorian hanno debuttato in autunno, quindi questo annuncio rappresenta una sorta di rottura della tradizione. La stagione 3 di The Mandalorian è ora posizionata in uno slot natalizio privilegiato per favorirne la visione da parte delle famiglie durante le vacanze.

Dal momento che Ahsoka e Rangers of the New Republic non hanno ancora date di uscita, è difficile dire come la stagione 3 di The Mandalorian si collegherà narrativamente ai suoi spinoff pianificati. Sebbene ci siano ancora molte domande in sospeso, è chiaro che mentre Star Wars attende di tornare nei cinema nel 2023, Lucasfilm punta a far diventare le serie in live-action per la TV l’attrazione principale per il franchise.

Acquistate la T-Shirt con Mando e the Child QUI!