Tutte le nuove serie Marvel con trailer e date di uscita, più alcune succose anticipazioni!

Ieri la Disney ha sorpreso tutti con una miriade di annunci dal Disney Investor Day 2020. Gli annunci testimoniano l’attenzione per il servizio streaming Disney+ che va rimpolpato di contenuti originali che attirino pubblico e nuovi abbonati e mantengano i vecchi, senza dimenticare la sala e i grandi eventi cinematografici blockbuster. Vediamoli insieme, prima quelli Marvel, poi quelli Star Wars e infine quelli Disney e Pixar.

Tutte le nuove serie Marvel – trailer e date di uscita

The Falcon and the Winter Soldier, data e trailer

The Falcon and the Winter Soldier, che ha avuto vari ritardi nella produzione anche a causa della pandemia, diventando quindi la seconda miniserie del MCU in arrivo, ha finalmente una data: 19 marzo 2021. Di seguito anche il nuovo trailer mostrato:

WandaVision, il trailer definitivo

WandaVision, la prima miniserie tratta dal MCU che avrà collegamenti con Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà la prima ad arrivare rispetto ai piani iniziali come sappiamo il 15 gennaio 2021. E’ stato pubblicato un nuovo trailer, eccolo a voi:

Loki, data e trailer

E’ stato mostrato anche un primo teaser trailer di Loki, la terza miniserie del MCU in arrivo a maggio 2021 con protagonista Tom Hiddleston nei panni dello stregone doppiogiochista fratellastro di Thor, eccolo a voi:

Nell’autunno 2021 arriverà anche Hawkeye co Jeremy Renner di nuovo nei panni di Occhio di Falco che passerà il testimone a Hailee Steinfeld.

What If?, il trailer

What If?, la serie animata che vedrà ritornare come doppiatori molti beniamini del Marvel Cinematic Universe, tratta dal fumetto omonimo, ha avuto un first look grazie al trailer pubblicato durante l’evento:

Tutte le nuove serie Marvel – gli annunci

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha inoltre annunciato tre nuove serie in arrivo su Disney Plus: Ironheart, con protagonista Dominique Thorne / Riri Williams; Armor Wars, che esplorerà una delle più grandi paure di Tony Stark con protagonista Don Cheadle, che riprenderà il ruolo del Colonnello James “Rhodey” Rhodes; e Secret Invasion, la serie finora solo vociferata guidata dal Nick Fury di Samuel L. Jackson direttore dello S.H.I.E.L.D. insieme a Ben Mendelsohn di nuovo nei panni del mutaforma Skull Talos visto in Captain Marvel. Nessuna data di uscita per questi tre serial è stata annunciata.

Feige inoltre ha aggiornato sul casting di alcune serie in sviluppo: Moon Knight, She-Hulk, e Ms. Marvel. Tatiana Maslany è stata confermata protagonista di She-Hulk, dove apparirà anche l’Hulk di Mark Ruffalo. Per Ms. Marvel la protagonista sarà Iman Vellani nei panni di Kamala Khan che apparirà anche in Captain Marvel 2. La volontà di Feige e dello studio appare chiara: interfacciare tv e cinema sempre di più rispetto a quanto fatto finora.

I Marvel Studios stanno lavorando anche a un nuovo Speciale Natalizio dei Guardiani della Galassia, per il 2022, un po’ come fatto quest’anno con quello di Star Wars probabilmente, sempre diretto da James Gunn. Lo speciale presenterà gli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 3, in arrivo nel 2023. Ci sarà anche I Am Groot, una serie di corti con protagonista l’Alberello più amato della Marvel.

Recuperate il fumetto su Visione da cui sarà tratto WandaVision!