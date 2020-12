Ieri, nella notte più attesa dell’anno dai videogiocatori, si sono tenuti i The Game Awards. Durante lo show, molte star internazionali inerenti alla cultura videoludica, cinematografica e dei fumetti hanno raggiunto Geoff Keighley, presentatore dell’evento, tra cui Gal Gadot, John David Washington, Tom Holland, Troy Baker, Brie Larson, Keanu Reeves e Cristopher Nolan, mentre altrettanti nuovi titoli sono stati annunciati.

The Last of Us Part II vince il GOTY

Il vincitore dell’ambito Game Of The Year è stato il preannunciato The Last of Us Part II, che oltre al “primo premio“, ha ottenuto altri sei riconoscimenti. Di seguito, in ordine di statuette dei The Game Awards ricevute, troviamo Ghost of Tsushima, Hades e Among Us, tutti premiati 2 volte.

I nuovo giochi al The Game Awards

Tra gli annunci risaltano dei nuovi DLC per DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online, rispettivamente The Ancient God e Gates of Oblivion. Inoltre, durante lo show, abbiamo avuto il piacere di riassaggiare alcuni nuovi giochi, già presentati in precedenza, come Oddworld, in uscita nella primavera 2021, Forza Horizon 4 e Hood. Verso la fine dell’evento, è stato anche presentato un teaser trailer per un ipotetico nuovo titolo della saga di Mass Effect, accompagnato da “Will Continue“.

Geoff Keighley, organizzatore dei The Game Awards, ha anche lanciato titoli completamente nuovi, IP mai viste prima, tra cui un promettente Dark Perfect di Xbox, Crimson Desert, in uscita nell’inverno 2021, Fist, programmato per la prossima primavera, Scarlet Nexus, Odyssey: Elite Dangerous, Season, un’appassionante indie sviluppato da Playstation e The Callisto Protocol, in arrivo nel 2022.

In aggiunta ai The Game Awards, per alcuni giochi già affermati sono stati annunciati nuovi contenuti di gioco, in Smash Bros. arriverà il personaggio di Final Fantasy, Sephirot, mentre il 16 dicembre verrà lanciata la nuova stagione di Call of Duty: Warzone, in occasione dell’uscita e implemento della modalità in Black Ops Cold War. Nella stessa data, su Fortnite usciranno le skin di Daryl Dixon e Michonne, protagonisti di The Walking Dead. È stato anche lanciato un teaser per la nuova stagione di Fall Guys.

Oltre a ciò, è stato trasmesso un trailer per una serie animata di Ark, con Russel Crowe, Gerard Butler e Vin Diesel, in occasione dell’annuncio del nuovo titolo della serie di videogiochi. Anche Medal of Honor è tornato sui nostri schermi, questa volta con un nuovo videogioco sviluppato da Electronic Arts e respawn entertainment in VR.

Acquista The Last of Us 2 per Playstation 4