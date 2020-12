Nella notte dei The Game Awards, la più attesa dell’anno dai videogiocatori, The Last of Us Part II vince il titolo più ambito.

The Last of Us Part II, il GOTY del 2020

The Last of Us Part II raccoglie l’eredità di Sekiro: Shadows Die Twice, già miglior gioco nel 2019, laureandosi Game Of The Year nella notte dei The Game Awards, votato dalla critica specializzata, che detiene la facoltà sul 90% del voto, e dal pubblico, che ne controlla il 10%.

Nonostante le critiche ricevute dal team di sviluppo, prima e dopo l’uscita del gioco, The Last of Us Part II è riuscito ad accaparrarsi il titolo di Game Of The Year, come una sorta di vendetta per tutti coloro che avevano dubitato per quanto riguarda la bellezza del gioco e della trama, disprezzando il lavoro di Naughty Dog.

Il titolo di casa Naughty Dog, ha sbaragliato la concorrenza, predominando in quasi tutte le categorie in cui era stato nominato, a eccezione di Miglior colonna sonora, vinto da Final Fantasy VII Remake, e Miglior direzione aristica, andato a Ghost of Tsushima. In totale, The Last of Us Part II raccoglie sette riconoscimenti, tra cui:

Miglior gioco

Miglior regia

Miglior Narrativa

Miglior audio design

Miglior interpretazione (Abby)

Miglior action/adventure

Migliore innovazione per l’accessibilità

Laura Bailey, si gusta la vittoria, simbolo importante, di riconoscenza, anche dopo gli avvenimenti sconcertanti accaduti subito in seguito dell’uscita del gioco. Infatti l’attrice, che ha interpretato Abbey in The Last of Us Part II, aveva ricevuto messaggi d’odio e di minacce, per questo la sua vittoria è caratterizzata da un valore aggiuntivo.

Di più sul gioco

The Last of Us Part II è un gioco del 2020, uscito il 19 giugno a seguito di alcuni ritardi. Sviluppato da Naughty Dog e diretto da Neil Druckmann, è considerato da molti come il miglior gioco di sempre.

