La linea Dawn of X è particolarmente arricchita di testate regolari che raccontano il mondo degli X-Men. Ora la linea si è evoluta in Reign of X, e molti dei nuovi progetti riguardanti le nuove serie mutanti convergeranno in questa nuova fase dell’era. Ma prima facciamo un breve riepilogo sui titoli già annunciati.

Lo scorso febbraio il portale Bleeding Cool ha riportato che l’artista Carmen Nunez Carnero avrebbe disegnato un nuovo fumetto chiamato X-Corp che avrebbe fatto parte della linea Dawn of X. Ai testi probabilmente Leah Williams o Vita Ayala. A questa notizia è seguita quello di un nuovo titolo di Wolverine gestito da Hickman, e anche Moira MacTaggert avrebbe ottenuto un fumetto a lei completamento dedicato.

Reign of X: Moira MacTaggeret e X-Corp

Inoltre nel teaser di Reign of X abbiamo notato la presenza di Angelo e Monet e i due personaggi saranno parte del neo annunciato X-Corp. Intervistato da AIPT a Jonathan Hickman è stato chiesto della serie di Moira MacTaggeret e di X-Corp. Lo scrittore ha confermato:

“Sì, stiamo lavorando a un fumetto su X-Corp. Tutti ne sono molto entusiasti. In realtà abbiamo bloccato sia gli scrittori che gli artisti che si occupano della copertina questa settimana. Non ricordo in quale mese debutterà perché la società ha elaborato una pianificazione alquanto stravagante e stiamo cambiando qualcosa, ma presto ci sarà un annuncio formale con il team creativo, il roster e tutto il resto. Il fumetto di Moira è una risposta un po’ più complicata in cui dovrò addentrarmi completamente.”

Quindi sembrerebbe che alcuni piani sono cambiati.

“Quindi i piani sono cambiati? Si, assolutamente. Ma questa è una conversazione che possiamo avere dopo il gala infernale”.

X-Men Legends

Oltre alla nuova linea Reign of X, la Marvel ha affidato a creatori di lunga data degli X-Men un nuovo ambizioso fumetto, X-Men Legends. Fabian Nicieza, Brett Booth, Larry Hama, Louise Simonson, Peter David e molti altri ancora saranno i nomi che accompagneranno Chris Claremont in un viaggio che rinarrerà alcuni eventi chiave della storia degli X-Men del passato aggiungendo qualcosa di nuovo. Il primo albo di X-Men Legends uscirà negli States a febbraio 2021.

Mettete i costumi gialli e blu, azionate la Stanza del Pericolo e preparate le valigie. Gli scrittori leggendari degli X-Men tornano alle epoche classiche dei supereroi mutanti in nuovissime storie in-continuity ambientate durante le loro run più iconiche! Con grandi autori come Chris Claremont, Louise Simonson, Fabian Nicieza, Larry Hama, Peter David, e molti altri ancora. X-Men Legends racconterà storie sempre più sorprendenti mese dopo mese e che si immergeranno nella ricca storia degli X-Men per risolvere questioni lasciate in sospeso, e riveleranno scioccanti verità che cambieranno il passato e il futuro degli X-Men! Fabian Nicieza, noto per il suo lavoro esplosivo sugli X-Men nel loro periodo di massimo splendore degli anni novanta, darà il via alla serie con una saga speciale con protagonisti Ciclope e Hawok che risolverà uno dei più grandi misteri degli X-Men di tutto il tempo: Adam-X e la sua connessione sorprendente alla stirpe Summers!

Acquista “Vecchio Logan: Wolverine” cliccando QUI!