Sonic The Hedgehog diventerà una serie animata che verrà distribuita su Netflix.

Al momento è emerso soltanto che la serie animata sarà in 3D, verrà prodotta da Sega, Wild Brain e Man of Action Entertainment e debutterà nel 2022.

In un Tweet pubblicato sull’account geek di Netflix, NX, che ora non risulta più disponibile, si poteva leggere infatti:

Anelli? Controllati. Scarpe da ginnastica? Controllate. Velocità? SONIC. Sonic the Hedgehog, l’icona leggendaria dei videogiochi di SEGA, corre verso Netflix in una nuova serie animata 3D da @SEGA, @WildBrainHQ e @ManOfActionEnt al debutto nel 2022.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Sonic The Hedgehog, non solo la serie Netflix

La serie animata Sonic The Hedgehog non è l’unico progetto in cantiere sulla icona di casa Sega.

Come sappiamo un secondo film live action è in fase di lavorazione e arriverà nei cinema l’8 Aprile 2022.

Il primo film della serie, diretto da Jeff Fowler, è così presentato da 20th Century Studios Italia:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.

Il cast include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

In Italia è uscito il 13 Febbraio 2020 al cinema e il 10 Giugno 2020 in home video; è anche disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

