In My Hero Academia 293 infuria la battaglia fra eroi e villain ma proprio agli eroi manca forse l’apporto dell’hero number one Endeavor, quale sarà il suo destino?

Nel precedente capitolo abbiamo assistito al ritorno di Best Jeanist che colto di sorpresa Dabi e Gigantomachia. Dabi era fuggito così come Nejire mentre Deku, gravemente ferito, assiste alla sforzo di Todoroki, Endeavour e degli altri eroi.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 293!

Avevamo visto Shigaraki quasi mettere i suoi artigli su Izuku Midoriya (letteralmente), al fine di rubare One For All, salvato dal provvidenziale intervento di Bakugo.

In tutto questo Midoriya ha attinto a tutte le sue ultime forze e a tutto il potere di One For All per contrastare l’orda capeggiata da Shigaraki proprio mentre Endeavor assisteva alla prova di coraggio dei due giovani eroi.

Come mai Endeavor è così riluttante ad intervenire nei momenti topici degli scontri? Possibile che la rivelazione di Dabi lo abbia così profondamente colpito da non riuscire più a guidare gli eroi?

Non la pensa così Deku che indirettamente chiama all’azione Endeavor, nel prossimo capitolo lo vedremo finalmente entrare nella mischia?

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà nelle sale italiane a data da destinarsi, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

