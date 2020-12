Hello World sarà una delle proposte estive di Edizioni Star Comics, che ha annunciato la pubblicazione del manga ispirato al film animato di Tomohiko Ito — già regista degli anime di Sword Art Online, appena uscito in home video per Anime Factory.

Il manga è curato da Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sonosi e si compone di due volumi che Edizioni Star Comics pubblicherà direttamente in cofanetto.

Hello World, a proposito del manga

Edizioni Star Comics presenta così il manga di Hello World:

Questo 2020 ha in serbo per voi ancora una sorpresa, che arriva in concomitanza con il periodo natalizio… ma che rinfrescherà la vostra estate! Sarà infatti disponibile a metà del 2021 HELLO WORLD, il manga tratto dal celebre e apprezzato film animato scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito, uscito a settembre 2019 in Giappone. La miniserie disegnata da Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sono arriverà in Italia direttamente in un elegante box che conterrà i due volumi! Ambientata a Kyoto nel 2027, la vicenda vede come protagonista il timido studente appassionato di lettura Naomi Katagaki. In un giorno come tanti il giovane incontra un ragazzo misterioso apparso improvvisamente dal nulla, che dice di essere il Naomi Katagaki del futuro, tornato indietro nel tempo per salvare la vita della sua futura fidanzata Ruri. Una romantica e toccante storia d’amore, resa ancora più interessante da un pizzico di fantascienza e da una intensa corsa contro il tempo, che vi farà commuovere ed emozionare.

Hello World, le edizioni Anime Factory

Il film animato Hello World è disponibile dal 10 Dicembre in DVD e Blu-ray e in una Ultralimited Edition disponibile solo su Amazon.it; le caratteristiche delle edizioni includono:

EXTRA E BONUS FEATURES

Gallery dei cartelli, Teaser, Original Preview,

Trailer cinematografico

4 card da collezione

EXTRA ESCLUSIVI ULTRALIMITED

Cofanetto Digipack a tiratura Limitata e Numerata

Book brossurato di 100 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie

