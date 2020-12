Spider-Man Miles Morales – Furia Alata è stato annunciato da Kappalab sul numero di Dicembre del catalogo del distributore Manicomix.

Si tratta del romanzo prequel del videogame per Sony PlayStation 5 a cura di Brittney Morris, che la casa editrice bolognese presenterà in un volume brossurato da 256 pagine al costo di 15 Euro.

SPIDER-MAN MILES MORALES – FURIA ALATA

di Brittney Morris

256 pp., b/n, 14,5x21cm, brossura, 15 Euro

Miles Morales ha molte cose da fare, fra cui trasferirsi in un nuovo quartiere, affrontare la perdita del padre e imparare a gestire i suoi superpoteri. Dopo un malinteso con la legge, Miles scopre il vero significato dell’essere un eroe, specie quando la gente è pronta a non credere nelle sue buone intenzioni. Tentato dal potere acquisito e dalla libertà che le sue nuove capacità gli conferiscono, Miles deve decidere quale tipo di Spider-Man voglia diventare.

Spider-Man Miles Morales è uno dei titoli di lancio della PS5, disponibile dal 12 Novembre 2020:

Essere migliori. Essere sé stessi.

Nell’ultima avventura della serie Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all’altezza.