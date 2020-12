Dynit Manga ha annunciato, attraverso le pagine del catalogo Manicomix di Dicembre 2020, la pubblicazione di Vampeerz – My Peer Vampires di akili.

Come ricorderete vi avevamo già segnalato che l’opera sarebbe arrivata nel nostro Paese, ora sappiamo quale editore la presenterà.

Di seguito tutti i titoli presentati da Dynit Manga sul numero di Dicembre del catalogo, tra cui il romanzo da cui è stato tratto il film anime Seven Days War in arrivo su Amazon Prime Video.

HOT ROAD 2 (DI 2)

di Taku Tsumugii

29,90 €

SEVEN DAYS WAR

di Osamu Soda e Hiranari Izuno

18 €

IL ROMANZO DELL’ANIME!

In una torrida giornata estiva un’intera classe di scuola media scompare nel nulla… all’inizio si pensa a un rapimento, ma la classe è barricata in una vecchia fabbrica abbandonata in segno di ribellione al mondo degli adulti.

Una storia che ha incantato milioni di lettori e che ha ispirato l’omonimo anime con la regia di Yuta Murano, uno dei giovani autori più interessanti dell’animazione giapponese.