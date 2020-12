Le novità J-POP Manga di Febbraio 2021 vedono il debutto della nuova edizione de La Finestra di Orfeo di Riyoko Ikeda (già autrice di Lady Oscar) e del Primerose di Osamu Tezuka, insieme ai cofanetti completi di Shin Violence Jack di Go Nagai e di Parasite in Love di Sugaru Miaki & Yuki Hotate.

A seguire tutte le novità J-POP Manga di Febbraio 2021 dal numero di Dicembre 2020 del catalogo Manicomix; cliccando qui possiamo ricontrollare quelle di Gennaio 2021.

Il catalogo anticipa inoltre che presto la casa editrice annuncerà nuovi titoli sui propri canali social.

LA FINESTRA DI ORFEO 1

di Riyoko Ikeda

12,00 €

PRIMEROSE 1

di Osamu Tezuka

15,00 €

PARASITE IN LOVE BOX VOL. 1-3

di Sugaru Miaki, Yuki Hotate

19,50 €

Kosaka, un giovane le cui tendenze compulsive gli rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l’un l’altra. Ma i loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo ignoravano, eppure questo amore era davvero quello di due burattini, controllati da…parassiti nelle loro teste. Un racconto romantico, toccante e non convenzionale, in procinto di diventare una pellicola live action in uscita in Giappone nel 2021.