Quando si tratta di anime, c’è molto da festeggiare quest’anno nonostante le difficoltà che hanno colpito l’industria. Come potete facilmente immaginare, la pandemia di COVID-19 ha creato non pochi problemi all’industria quest’anno, ma molte serie di animazione sono riuscite a rientrare nei tempi previsti per il loro debutto televisivo. Quindi, anche se quest’anno potrebbe sembrare diverso, il Tokyo Anime Award Festival si terrà comunque a breve, e alcuni dei principali ospiti riceveranno dei premi alla carriera.

Secondo un nuovo report, il Tokyo Anime Award Festival ha scelto otto destinatari per il grande premio. La cerimonia assegnerà il suo importante premio ai talenti che hanno dato un contributo significativo all’industria degli anime. Di seguito potete trovare i destinatari di quest’anno, per vedere chi si è guadagnato questo ambito e prestigioso riconoscimento:

Toshi Suzuki – Produttore e co-fondatore dello Studio Ghibli

– Produttore e co-fondatore dello Momoko Sakura – Creatore di Chibi Maruko-chan

– Creatore di Yoshiyuki Tomino – Direttore di Mobile Suit Gundam

– Direttore di Takao Koyama – Sceneggiatore di Dragon Ball Z

– Sceneggiatore di Toshitsugu Saida – Animatore di Goshu il violoncellista

– Animatore di Takeshi Seyama – montatore di film Akira

– montatore di film Kayo Ishu – Cantante

– Cantante Michio Hazamaa – attore di The Legend of the Galactic Heroes

Come potete vedere, quest’anno saranno molte personalità di prestigio per l’industria dell’animazione. Suzuki è un attore importante nell’universo degli anime, dato il suo ruolo nello Studio Ghibli: l’artista ha contribuito a dare vita alla maggior parte dei film di Hayao Miyazaki e ha aiutato a supervisionare Isao Takahata. Per quanto riguarda Tomino, il regista ha contribuito alla nascita di Mobile Suit Gundam decenni fa, e la serie continua a prosperare ancora oggi. Chiaramente, questi sono tutti colossi del settore e i fan concordano che ogni destinatario è più che degno del premio in arrivo.

Acquistate La città incantata dello Studio ghibli QUI!