Microsoft continua ad espandere e sviluppare i suoi ambiziosi piani per il suo servizio di abbonamento Xbox Game Pass, con il recente annuncio da parte della società grazie al quale sappiamo che Xbox Game Pass Ultimate sarà presto accessibile ad ancora più persone su più dispositivi.

Già disponibile su Xbox Series X/S, PC, Xbox One e Android, Xbox Game Pass Ultimate sarà reso accessibile ai dispositivi iPhone e iPad di Apple, che funzionano entrambi con il software iOS proprietario di Apple, così come su PC Windows a partire dalla prossima primavera.

Gli utenti PC potranno accedere al servizio di abbonamento tramite l’app Xbox e il browser, mentre gli utenti iOS possono utilizzare il servizio tramite il browser Web del proprio dispositivo. Microsoft ha spiegato come ha immaginato un’esperienza perfetta per i giocatori Xbox, vecchi e nuovi, poiché comprende oltre un miliardo di dispositivi.

Microsoft ha spiegato come, qualunque sia la piattaforma scelta, desiderava che la sua libreria Xbox fosse facilmente accessibile.

Promuovendo le intenzioni di Microsoft di aumentare la sua base di abbonati Xbox Game Pass Ultimate, il servizio sarà disponibile anche in nuovi mercati, tra cui Australia, Giappone, Brasile e Messico. Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno accesso a un ampio catalogo di videogiochi da una vasta gamma di editori e servizi premium, tra cui EA Play, ed è stato paragonato a una versione per videogiochi di Netflix, con giochi in arrivo e in uscita ogni mese.

