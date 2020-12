Wonder Woman 1984 ha una scena segreta post-crediti! Warner Bros.si sta preparando a rilasciare il film il giorno di Natale, il primo della loro prossima programmazione in anteprima simultanea nei cinema e su HBO Max. L’attesissimo film è il prossimo della DCEU di Warner Bros. DCEU che vedrà anche The Suicide Squad nei cinema e in streaming su HBO Max il prossimo anno. Dopodiché, il DCEU ha un ricco programma per il 2022 con quattro film in uscita, incluso l’attesissimo Batman con protagonista Robert Pattinson.

Il sequel di Gal Gadot è diretto da Patty Jenkins. Chris Pine sta tornando, oltre a una sfilza di volti nuovi che vedranno Wonder Woman affrontare il Maxwell Lord di Pedro Pascal e la Cheetah di Kristen Wiig. Le prime reazioni al film indicano un sequel sincero che soddisferà sicuramente i fan. Tuttavia mancava qualcosa…

Jenkins ha rivelato che coloro che hanno avuto modo di vedere il film in anticipo sono stati privati ​​di una cosa: una scena cruciale dopo i titoli di coda. La regista ha detto a CinemaBlend che il film avrebbe avuto una scena post-crediti, se non più di una. La versione del film mostrata in anticipo alla critica non includeva la scena. La regista non ha rivelato molto sulla scena, ma Jenkins ha detto che sarà allegata sia alla versione cinematografica che a quella in streaming su HBO Max.

Una scena dopo i titoli di coda è una prospettiva entusiasmante per i fan. Con la Justice League di Zack Snyder in arrivo, la scena potrebbe fornire ai fan indizi importanti che indicano la direzione del franchise.

Acquistate il Funko POP! di Wonder Woman 1984 QUI!