Goblin Slayer Goblin’s Crown, il film inedito che prosegue la trasposizione animata della saga fantasy di Kumo Kagyu e Noboru Kannatuki, arriverà su Amazon Prime Video.

Come annunciato da Dynit, infatti, il film sarà disponibile a Febbraio 2021 in esclusiva sul servizio video di Amazon.

A proposito di Goblin Slayer Goblin’s Crown

In Giappone Goblin Slayer Goblin’s Crown è uscito nei cinema il 1 Febbraio 2020; realizzato da White Fox, lo stesso studio che ha curato la serie animata per tv, il film è basato sul quinto volume della serie originale di light novel.

Dynit lo presenta così:

Goblin Slayer e il suo gruppo accettano l’incarico di andare a salvare la Nobile Spadaccina, leader di un gruppo di avventurieri disperso tra le nevose e gelide montagne, mentre tentava di sterminare un’orda di goblin. I genitori della nobile, preoccupati, si erano rivolti alla Arcivescova Fanciulla della Spada, che aveva consigliato loro lo specialista…

Non solo Goblin Slayer Goblin’s Crown su Amazon Prime Video

A Gennaio 2021, un mese prima di Goblin Slayer Goblin’s Crown, Amazon Prime Video offrirà ai suoi abbonati l’opportunità di guardare la serie tv di Goblin Slayer per la prima volta con il doppiaggio in Italiano.

Coloro che non hanno sottoscritto l’abbonamento potranno guardare la serie doppiata anche su VVVVID, che l’ha già proposta in versione sottotitolata.

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021 Non salverò il mondo. Io uccido Goblin! Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico.

Di seguito un assaggio del doppiaggio:

Nel frattempo acquista il volume del manga edito da J-POP