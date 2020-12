Temuera Morrison è tornato nell’universo di Star Wars per interpretare Boba Fett nella serie The Mandalorian di Disney+, debuttando nel capitolo 14 diretto da Robert Rodriguez.

L’attore, che in Star Wars Episodio II – L’Attacco dei Cloni del 2002 ha interpretato Jango Fett, ha parlato al sito web ufficiale della saga del ritorno dell’iconico cacciatore di taglie visto per la prima volta al cinema in Star Wars Episodio V – L’Impero Colpisce Ancora.

Morrison ricorda di essersi presentato nell’Agosto 2019 a una riunione con i produttori in anticipo, perché era molto emozionato e non voleva arrivare tardi all’appuntamento; ed è proprio durante l’attesa che ha capito che avrebbe preso parte alla serie come Boba Fett.

Mentre aspettava si è infatti messo a guardare le concept art della serie affisse sui muri, quando la sua attenzione è improvvisamente caduta sul disegno di un tipo che gli assomigliava; si è detto “Cavolo, sono sicuro che ci sono io là”, ma non ha voluto lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo prima di averne la certezza.

Temuera Morrison ha poi raccontato di aver trascorso molto tempo con i responsabili del trucco per dare vita al personaggio, che sul volto porta le cicatrici dopo la caduta nel pozzo del sarlacc vista ne Il Ritorno dello Jedi.

L’eredità culturale Maori è venuta in aiuto dell’attore neozelandese nelle scene di combattimento: Boba Fett utilizza un bastone simile al taiaha, usato in una disciplina di combattimento di cui Morrison è pratico e che ha potuto portare nella produzione.

Temuera Morrison tra passato e futuro

Come già detto Temuera Morrison è tornato nella galassia lontana lontana di Star Wars quasi venti anni dopo aver interpretato Jango Fett, la base genetica usata per creare le armate dei cloni della Repubblica che ha cresciuto Boba, suo clone, come se fosse suo figlio.

Il futuro di Morrison come Boba Fett, al momento, è rappresentato dagli ultimi episodi della seconda stagione di The Mandalorian; come sappiamo, tuttavia, si parla di una serie spin-off dedicata al popolare cacciatore di taglie di cui i fan attendono con ansia l’ufficialità.

