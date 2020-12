My Hero Academia ha dato a Bakugo una grande occasione per brillare nella guerra in corso tra eroi e cattivi. Bakugo si è unito ai suoi mentori Endeavour e Best Jeanist, così come ai suoi compagni di classe, per affrontare la furia dell’Unione dei Villain sul campo di battaglia. E anche se è stato gravemente ferito nel suo precedente combattimento con il leader dei villain Tomura Shigaraki, Bakugo non ha ancora finito di combattere! Mentre gli eroi lottano per mantenere un debole controllo sui capi dei cattivi, Bakugo si è precipitato per riunirsi con Jeanist. Lungo la strada, apprendiamo che i poteri di Bakugo sono stati potenziati.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER per il capitolo 293 di My Hero Academia!

Best Jeanist intrappola i cattivi e il loro mostro Gigantomachia, ma i villain si stanno rapidamente mobilitando. Gli eroi hanno bisogno di ogni singolo eroe e supporto disponibile, e Bakugo sta decisamente rispondendo alla chiamata.

Oltre a Bakugo che annuncia al mondo il suo nome ufficiale da eroe, il suo monologo interiore rivela che Kacchan sta vivendo un sorprendente risveglio dei suoi poteri. Quando Shigaraki ha quasi messo i suoi artigli isu Izuku Midoriya (letteralmente), al fine di rubare One For All, Bakugo ha fatto di tutto per salvare il suo amico. Quell’atto apparentemente ha causato qualcosa di unico nei poteri di Bakugo:

“Le esplosioni di quel periodo… non assomigliavano a niente che avessi mai fatto!”Tutto era condensato… più veloce! Anche più forte! Non ho mai provato quella sensazione. Come essere sulla soglia della morte, in totale crisi. Devo salvare…“

Bakugo ha probabilmente sperimentato per la prima volta lo stesso tipo di mentalità eroica pura che rende Izuku Midoriya il vero “prescelto”, degno del potere di One For All. All’inizio della serie, era Bakugo che era in grave pericolo per via dell’assalto di un cattivo, e in quella occasione fu Deku (senza superpoteri) che intervenne per salvare il suo amico, senza alcun pensiero o considerazione per il proprio benessere. Quell’atto fece guadagnare a Izuku il dono di One For All; sembra che il capovolgimento di quei ruoli abbia fatto guadagnare a Bakugo un simile dono: un potenziamento.

Tuttavia, si spera che andando avanti Kacchan non avrà bisogno di circostanze estreme di vita o di morte per raggiungere questo nuovo livello di potere e controllo sulla sua Unicità.

Acquistate la figure di Bakugo QUI!