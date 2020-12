Kyashan Sins è la più recente aggiunta del catalogo anime Yamato Video al servizio Prime Video di Amazon, come comunica la casa editrice milanese attraverso la propria pagina Facebook ufficiale:

La morte di Luna per mano di Kyashan condanna la Terra alla rovina.

Passano cento anni e ormai anche i robot temono la fine e credono di poterla evitare solo divorando la causa di tutto, ossia proprio Kyashan.

Kyashan non ricorda nulla di quanto da lui stesso fatto e intraprende un viaggio nel tentativo di recuperare la memoria, tra l’odio degli umani e la caccia continua dei robot.

La serie in 24 episodi è disponibile con il doppiaggio in Italiano realizzato per la trasmissione sul canale satellitare Man-Ga; il cast è composto da:

Kyashan: Ismaele Ariano

Luna: Martina Felli

Lyuze: Katia Sorrentino

Ohji: Riccardo Rovatti

Ringo: Laura Valastro

Dio: Massimo Triggiani

Leda: Luana Congedo

Briking Boss: Massimiliano Lotti

Dune: Lorenzo Scattorin

Akos: Maurizio Merluzzo

Margo: Andrea Rotolo

Rivisitazione del classico Kyashan il Ragazzo Androide di Tatsunoko, Kyashan Sins è una serie animata del 2008/2009 realizzata dagli studi Madhouse e Tatsunoko Productions sotto la direzione di Shigeyasu Yamauchi (Saint Seiya – Le Porte del Paradiso).

Yoshihiko Umakoshi (Berserk 1997, My Hero Academia) si è occupato del character design e della direzione dell’animazione.

Kyashan Sins e gli altri anime Yamato su Prime

Oltre Kyashan Sins gli abbonati di Amazon Prime Video possono guardare i seguenti anime di Yamato Video:

City Hunter – Amore, destino e una 357 Magnum

City Hunter – Guerra al Bay City Hotel

City Hunter – Un complotto da un milione di dollari

Yattaman

DanMachi Stagione II

Paranoia Agent

Venus Wars – Cronache delle Guerre di Venus

Occhi di Gatto – Cat’s Eye Stagione 1

Love Hina – La serie tv

Haikyu! L’asso del volley Stagione 3 + OVA

Haikyu! L’asso del volley 4

Assassination Classroom: Korosensei Quest

L’impero dei cadaveri

L’organo genocida

Lamù, la ragazza dello spazio Stagioni 1 e 2 (ep 1-43)

Lamù The Movie 2 Beautiful Dreamer

Ken il Guerriero – La Trilogia

Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto

Ken il guerriero – La leggenda di Julia

Ken il guerriero – La leggenda di Raoul

Ken il guerriero – La leggenda di Toki

Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore

Berserk (1997)

Judo Boy

My Santa

Gigi la Trottola Stagioni 1-2 (ep. 1-42)

Ricordiamo infine che il canale YouTube Yamato Animation è ora disponibile anche su Samsung TV Plus.

