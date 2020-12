Di recente il Business Journal ha approfondito il grande successo, al solo botteghino di incassi giapponese, del primo film animato di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge dal 2016 al 2020 su Weekly Shonen Jump e sequel diretto della serie animata.

Intitolato Demon Slayer – Kimestu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, il lungometraggio di Studio Ufotable ha guadagnato 287 milioni di Dollari (circa 240 milioni di Euro) e si prevede il sorpasso di Spirited Away (La Città Incantata) prima del nuovo anno.

Il film, quindi, sta incamerando davvero tanto denaro, ma, in base proprio a questi grandi numeri di cui parliamo, pare che l’autrice Gotouge ne intaschi solo una fetta.

Quanto sta guadagnando l’autrice sul film?

In merito, secondo l’insider del cinema giapponese – Hotaka Sugimoto -, Gotouge-sensei probabilmente non ha ricevuto una anticipo importante poichè non ci si aspettava che la serie anime, ovvero prequel del film, divenisse tanto popolare in poco tempo.

La stima indicata è tradizionalmente basata sui costi di licenza, sull’esperienza dell’autore (prima del manga non era ancora affermata) e sull’influenza del marchio, e Demon Slayer è la prima grande serializzazione di Gotogue che solo inaspettatamente ha raggiunto questo enorme successo.

L’accordo per il film è stato quasi certamente concluso all’inizio della serie anime del 2019, periodo in cui il fenomeno doveva ancora esplodere in popolarità.

La grande consolazione del manga

Queste considerazioni lasciano pensare che Gotouge non ci stia guadagnando così tanto sul lungometraggio. Parlando di cifre, in effetti, l’insider sospetta che Gotogue abbia guadagnato probabilmente 2 milioni di Yen, ovvero poco più di 19.000 di Dollari (circa 16 mila Euro).

In merito al manga invece, l’autrice può sentirsi soddisfatta dal momento che il suo guadagno principale dipende principalmente dall’opera cartacea. Il manga ha sbancato ogni record divenendo il più venduto del 2020 con una stima di 82 milioni di copie.