The CW ha pubblicato il trailer ufficiale per Riverdale 5, nuova stagione del teen drama di andato in onda per la prima volta nel 2017. I nuovi episodi, dopo il ritardo dovuto all’emergenza COVID-19, verranno trasmessi il prossimo gennaio.

Come rivelato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa su Twitter al momento dell’uscita del trailer, il filmato è focalizzato solo sui primi episodi della stagione, che concluderanno le trame ambientate al liceo per molti dei personaggi adolescenti della serie

Basandoci sul trailer, sembra che ci siano alcune pietre miliari come il ballo di fine anno e il diploma di scuola superiore, mentre nel frattempo qualcosa sta succedendo con i misteriosi nastri consegnati in tutta la città.

Riverdale 5, i dettagli

Queste le precedenti parole, a maggio, di Aguirre-Sacasa, in merito al montaggio:

Abbiamo girato quasi due terzi dell’episodio 20, che sarebbe stato il nostro episodio del ballo di fine anno. Abbiamo guardato le riprese e cercato un modo per mettere insieme quell’episodio. In realtà avevamo già girato il ballo di fine anno, dove accadono un sacco di cose molto drammatiche, ma non abbiamo ancora girato alcuni momenti importanti tra Archie e Veronica e Betty e Jughead. Quindi non potevamo farlo.

Sempre Aguirre-Sacasa, ha condiviso a settembre due immagini in un tweet per la stagione 5, con quella a destra che raffigura tre personaggi – probabilmente Betty, Veronica e Jughead – in un cimitero.

The #Riverdale Players Theatre continues with our next two table reads today via Zoom!! As we say goodbye to high school and hello to…??? 🚀🎟🐍🕺☎️🌪📸😞👨🏻‍💻🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️🕷🚢🚧🗽☠️👀👯‍♀️👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/GplWbUUmBB — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) September 3, 2020

Il volto di Archie è sovrapposto sullo sfondo mentre indossa un elmetto militare, il che potrebbe implicare sia il suo coinvolgimento nell’esercito che la sua morte nella quinta stagione

Il tweet di Sacasa contiene anche un’immagine della banda di Riverdale al diploma con lo stile artistico dei fumetti Archie. La didascalia del tweet di Sacasa annuncia che il cast e la troupe di Riverdale stanno dicendo “addio al liceo e ciao a… ???”.

Riverdale 5 arriverà su The CW il 5 gennaio 2021.

Acquista il Monopoly di Riverdale