Charlie Cox sarebbe vicinissimo a riprendere il suo ruolo come Daredevil in Spider-Man 3, nel terzo film della saga Sony Marvel dedicata a Peter Parker. Dalla chiusura della serie Netflix (a causa della rottura con Disney per Disney+), in molti aspettavano di poter rivedere l’attore nei panni del Diavolo di Hell’s Kitchen.

Stando a quanto riporta da Murphy’s Multiverse (e dalle loro fonti “attendibili”) Cox sarebbe pronto a riprendere il ruolo in Spider-Man 3. Non è chiaro quale sarà, in caso, il ruolo di Matt Murdock, se verrà coinvolto come eroe oppure come avvocato (Kevin Smith, mesi fa, aveva lanciato questa suggestione).

La notizia, qualora si rivelasse vera, non può che far felici tutti i fan, e aumentare la lista dei ritorni nel film, che potrebbe comprendere anche Alfred Molina, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ed Emma Stone oltre a quello annunciato di Jamie Foxx.

Spider-Man 3: le info sul film

Il titolo del terzo film dovrebbe essere Homesick, e vedrà Peter in fuga sia dalle forze dell’ordine (che lo credono colpevole dell’omicidio di Mysterio, che nel frattempo ha svelato al mondo l’identità di Spider-Man) che dai nemici, ora più che mai in cerca di vendetta contro Spider-Man e i suoi cari.

Grazie a Tony Stark e agli Avengers, sicuramente però Peter ha un grande sostegno mentre cerca di nascondersi e tenere al sicuro zia May (Marisa Tomei) e i suoi cari. In questo senso, Homesick chiuderebbe il cerchio dell’evoluzione del personaggio, partita da Homecoming. Al film prenderà parte anche il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch.

Le riprese di Spider-Man 3, come confermato lo stesso Tom Holland, durante un video con il padre su Patreon, inizieranno dopo quelle di Uncharted, come tutti si aspettavano. L’attore si dirigerà prima in Spagna per girare Uncharted, poi ad Atlanta per le riprese di Spider-Man.

Acquista il Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home