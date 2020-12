Seven Days War, l’anime arriva su Amazon Prime Video

Seven Days War è il secondo regalo di Natale che Dynit fa agli appassionati di anime.

Dopo aver annunciato l’uscita di My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising su Netflix, la casa editrice emiliano ha annunciato che il film animato di Yuta Murano sarà disponibile su Amazon Prime Video la sera di Natale in anteprima.

Anche questo film avrebbe dovuto debuttare nei cinema, distribuito da Nexo Digital.

In apertura possiamo guardare il trailer doppiato in Italiano.

La trama di Seven Days War

Dynit descrive così la trama di Seven Days War:

DISPONIBILE DAL 25 DICEMBRE IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO UNA PICCOLA RIBELLIONE GIOVANILE SCUOTERÀ IL MONDO DEGLI ADULTI Una torrida giornata d’estate… all’improvviso un’intera classe di una scuola media scompare nel nulla. In principio si pensa ad un rapimento di massa, ma tra rapimenti veri e propri, isteria collettiva dei genitori e di un sindaco corrotto, si scoprirà che i ragazzi si sono barricati in una fabbrica abbandonata in segno di ribellione contro gli adulti!

A proposito di Seven Days War

Basato sul romanzo Bokura no Nanokakan Senso di Osamu Soda (Kadokawa Shoten, 1985), Seven Days War è uscito in Giappone il 13 Dicembre 2019 per la regia di Yuta Murano (How NOT to Summon a Demon Lord) e la sceneggiatura di Ichiro Okouchi (Code Geass, Kabaneri of the Iron Fortress).

Hiroshi Shimizu (Michiko & Hatchin) ha adattato il character design originale di Keishin in animazione; la canzone del film “Kessen Zenya” è interpretata da Sano Ibuki.

Lo studio Ajia-do (Spirit of Wonder) ha realizzato le animazioni.

Il cast originale include Rie Miyazawa nel ruolo di Hitomi Nakayama, lo stesso personaggio che ha interpretato nel film live action del 1988.

Il film è stato recentemente premiato come come miglior film d’animazione alla 53^ edizione del Festival Internazionale del Cinema Fantastico di Sitges.

