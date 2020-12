All’interno del volume finale dell’anime-comic dell’arco narrativo dei Draghi Malvagi di Dragon Ball GT (di prossima pubblicazione anche in Italia con Edizioni Star Comics), vi è un’intervista al character design della serie anime non ufficiale che si pone dopo gli eventi di Dragon Ball Z.

Katsuyoshi Nakatsuru, il nome del character designer, ha parlato, fra gli altri contenuti, della nascita creativa della trasformazione in Super Saiyan di 4° livello. Ecco le parole dell’artista in particolar modo sulla fonte che lo ha ispirato:

“I capelli del Super Saiyan di 4° livello sono ispirati alle parrucche indossate dagli attori del teatro Kabuki per la danza Renjishi somiglianti alla criniera di un leone. Anche il contorno degli occhi del Super Saiyan 4 sono ispirati al Kumadori, ovvero al trucco degli artisti del teatro”.

Dragon Ball GT: arriva l’anime-comic in Italia

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI

di Akira Toriyama

Da Febbraio 2021, 3 volumi, concluso, in fumetteria, libreria, store online.

Sono passati cinque anni da quando era volato via assieme a Ub, reincarnazione di Majin Bu, per addestrarlo; e ora Goku, a causa di una circostanza imprevista, è ritornato bambino!

Le avventure si susseguono, così come le battaglie e i nemici. In seguito allo scontro col crudele e potentissimo Super Cyborg 18 molti sono

caduti, e per riportarli in vita i nostri radunano come consuetudine le Sfere del Drago. Ma qualcosa non va come previsto: gli esseri umani hanno espresso troppi desideri, e le sfere si sono inquinate di energia negativa, dando vita a sette nuovi draghi malvagi che si spargono per il mondo portando terrore e distruzione!

La pubblicazione dello straordinario Dragon Ball Full Color si è conclusa, ma non la voglia di vivere nuove avventure con Goku, Vegeta e gli altri: facciamo largo all’Anime Comics nuovo di zecca di Dragon Ball GT, che porta per la prima volta in edicola e fumetteria La saga dei Draghi Malvagi!

Dragon Ball GT

Dragon Ball GT è il sequel spirituale non ufficiale della serie originale creata da Akira Toriyama che ha ottenuto il suo discreto successo mediante la serie animata. Il progetto è andato in onda in Giappone dal 1996 al 1997, mentre in Italia nel 2001.

