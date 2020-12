Cyberpunk 2077 sarà finalmente disponibile dal 10 Dicembre per PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One.

Se già non mancano le polemiche e le scene esplicite sono finite e su PornHub, in Giappone la rivista Dragon Age della casa editrice Fujimi Shobo ha commissionato al mangaka Shouji Sato un poster promozionale pubblicato sul numero 1 del 2021 del mensile:

A proposito di Cyberpunk 2077

Il gioco viene così descritto:

Cyberpunk 2077 è un’avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità. Potrai personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare un’immensa città dove ogni scelta che farai plasmerà la storia e il mondo intorno a te.

Le caratteristiche principali:

Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City. Entra nell’immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità. Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e dai la caccia al prototipo di un impianto in grado di conferire l’immortalità.

Shouji Sato oltre Cyberpunk 2077

Il nuovo numero di Dragon Age non presenta soltanto l’illustrazione di Cyberpunk 2077: Shouji Sato, come sappiamo, sta serializzando il suo manga Triage X; e come abbiamo avuto modo di riportarvi la serie sta per entrare nell’ultima battaglia.

L’autore, inoltre, si sta occupando anche dei disegni della serie Magical Girl Howling Moon scritta da Kenji Saito (Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe).

In Italia entrambe le serie del maestro Sato sono in corso per Planet Manga.

