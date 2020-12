Phantom Breaker Omnia - video gameplay e finestra di uscita

Rocket Panda Games ha diffuso un nuovo trailer gameplay di Phantom Breaker Omnia, lo strabiliante aggiornamento di Phantom Breaker: Extra, picchiaduro anime 1 contro 1 in 2D originariamente distribuito da Mages nel 2013, che arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) nel 2021.

Il nuovo video di gameplay – che trovate in testa all’articolo – mostra per intero un intenso combattimento tra Waka e Sophia. Phantom Breaker Omnia consentirà ai giocatori di scegliere tra 3 diversi stili di combattimento che influiscono significativamente su velocità, potenza e meccaniche di gioco. Puoi dare un’occhiata all’esperienza di combattimento in puro stile anime in questo video.

Phantom Breaker Omnia sarà il primo gioco di combattimento della serie a essere distribuito in Occidente dopo il fortunato lancio, avvenuto nel 2013, dello spin-off picchiaduro a scorrimento orizzontale in 2D Phantom Breaker: Battle Grounds, che ha venduto oltre 400.000 copie.

Phantom Breaker Omnia – la trama

Ecco la trama di Phantom Breaker Omnia:

Un uomo misterioso, conosciuto solamente come “Phantom”, è apparso a Tokyo, la capitale del Giappone, e ha iniziato a plagiare vulnerabili adolescenti, istigandoli a combattersi a vicenda e donando loro armi mistiche estremamente potenti conosciute come “Fu-mension Artifacts”. In cambio, ha promesso di esaudire i desideri di coloro che sopravvivranno. All’insaputa dei combattenti, gli aspri scontri tra i Fu-mension Artifacts hanno provocato stravolgimenti spazio-temporali che hanno minato l’integrità dei confini che separano gli universi paralleli. Il crollo di questi universi paralleli porterebbe alla rottura del sigillo, liberando i poteri distruttivi di Phantom.

M. Panda, Executive e cofondatore di Rocket Panda Games, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di presentare al mondo la versione definitiva del gioco di combattimento Phantom Breaker, Phantom Breaker Omnia un gioco che stava per perdersi negli annali della storia dei videogiochi”, ha detto “In qualità di fan della serie e, in generale, dei videogiochi, il nostro obiettivo consisteva non solo nel portare il gioco sulle console moderne, ma anche di rendere ancora più entusiasmante l’esperienza che è in grado di offrire. Applicheremo tale filosofia a tutti i titoli che, in futuro, verranno distribuiti da Rocket Panda Games.

