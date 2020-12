Non manca molto alla conclusione de L’Attacco dei Giganti, il manga cult di Hajime Isayama che appassiona i lettori dal 2009.

Come dichiarato dallo stesso autore, infatti, resta non più del 2% di storia da narrare.

A conti fatti il volume 34, come abbiamo avuto modo di riportarvi, potrebbe essere l’ultimo e, stando a nuove voci di corridoio provenienti da weibo, dovrebbe uscire tra Maggio e Giugno 2021.

Intanto il capitolo 136 è previsto per il 9 Gennaio 2021 insieme alla pubblicazione del volume 33.

Hajime Isayama ha lanciato il manga L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin – attack on titan) il 9 Settembre 2009 sul numero inaugurale della rivista Bessatsu Shonen Magazine.

Il primo episodio della Stagione Finale dell’anime è disponibile da Martedì 8 Dicembre in streaming su VVVVID e Amazon Prime Video; l’edizione con il doppiaggio in Italiano arriverà da Venerdì 18 Dicembre.

Che ne sarà del futuro dell’umanità? Le stagioni sono passate, le amicizie sono state ferite, le armi sono finite sottoterra come le divise di chi faceva parte del Corpo di Ricerca. Fantasmi, di loro non è rimasto niente. Solo vuoto. Tranne per un seme donato dal loro sacrificio: la Speranza per il genere umano. Sono successe tante cose a Eren, Mikasa, Armin. Li abbiamo visti un’ultima volta davanti alla distesa abbagliante dell’orizzonte. Insieme hanno combattuto per la libertà. Come loro anche noi vogliamo conoscere i segreti del mondo. Avanzare. Tutte le cose che abbiamo visto sono accadute per uno scopo ed è ora che finiscano. Un pensiero strano, quasi amaro, ma che ci ha spinto fin qui. Alla stagione finale.