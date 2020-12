Il termine “Federazione Galattica” è attualmente di tendenza online, ma non è correlato a Star Trek. La Federazione dei Pianeti Uniti è il governo immaginario che ha inviato in viaggio l’astronave Enterprise nel popolare franchise di fantascienza. All’interno della serie, la missione della Federazione era quella di esplorare lo spazio alla ricerca di altre specie e mondi per stabilire con loro contatti e relazioni in maniera pacifica.

Durante i quasi 60 anni di storia del franchise, ciò che ha distinto Star Trek dalla maggior parte delle altre produzioni fantascientifiche è il suo messaggio di pace, unità e amore per l’esplorazione. Ciò è sempre stato dimostrato non solo nei temi e nelle storie raccontate, ma nel cast eterogeneo della serie originale, una decisione monumentale al momento della sua prima messa in onda. Tuttavia, un ex capo della sicurezza spaziale israeliana ha ora rivelato l’esistenza di quella che sostiene essere una vera Federazione Galattica.

In un’intervista con il Jerusalem Post, Haim Eshed ha parlato di come Israele e Stati Uniti d’America abbiano dialogato per anni con qualcuno che chiama “Federazione Galattica”. Proprio come la controparte di Star Trek, il governo spaziale vuole “comprendere il tessuto dell’universo“, con un presunto punto di incontro rappresentativo sotto la superficie di Marte. Ha anche detto che la ragione per cui sta dando la notizia ora è che sarebbe stato “ricoverato in ospedale” se avesse parlato prima. Purtroppo, le dichiarazioni di Eshed non sembrano godere di un valido sostegno scientifico. Tuttavia, le sue credenziali come capo della sicurezza spaziale israeliana da quasi tre decenni e la sua posizione di rilievo nei circoli accademici indicano che si tratti comunque di una persona con una buona istruzione.

