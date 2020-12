Se ne parla oramai da un po’ di mesi e ora abbiamo anche una data per Clarice la serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti, il celebre film parte della saga dedicata ad Hannibal Lecter tratta dai romanzi di Thomas Harris.

La serie arriverà negli Usa su CBS e sarà ambientata un anno dopo gli eventi del film del 1991 diretto da Jonathan Demme, interpretato da Jodie Foster e Anthony Hopkins. Come da titolo, la serie si incentrerà sul personaggio dell’agente recluta dell’FBI Clarice Starling, qui interpretata da Rebecca Breeds (The Originals). Il serial seguirà la vita personale inedita della giovane recluta, e al suo ritorno sul campo nel 1993.

Questa la descrizione ufficiale del personaggio di CBS:

“Il coraggio di Clarice le dona una luce innata che attira a sé mostri e psicopatici. La sua complessa psicologia le dà la forza di trovare la propria voce mentre si trova a lavorare in un ambiente maschile, e mentre cerca di sfuggire ai segreti familiari che l’hanno perseguitata durante tutta la vita”.

La serie sarà prodotta dal duo Alex Kurtzman (Fringe, Star Trek: Discovery) e Jenny Lumet e vedrà nel cast accanto a Breeds, Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (House), Lucca de Oliveira (SEAL Team), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Jayne Atkinson (Criminal Minds), Devyn Tyler (The Purge) e la debuttante Marnee Carpenter.

CBS ha anche annunciato la data della premiere di un’altra serie nata da un franchise, The Equalizer, che in questo caso sarà un reboot al femminile con protagonista Queen Latifah, e debutterà domenica 7 febbraio nell’importante slot post-Super Bowl, l’evento sportivo e televisivo più seguito negli Usa.

Il Silenzio degli Innocenti fu il secondo film (dopo Manhunter – Frammenti di un omicidio del 1986) tratto dai romanzi incentrati sulla figura del serial killer Hannibal Lecter, che ha avuto anche due seguiti in Hannibal del 2001 diretto da Ridley Scott e Red Dragon del 2002 diretto da Brett Ratner. In Hannibal Clarice Starling era interpretata da Julianne Moore. L’universo di Lecter ha già avuto un adattamento televisivo con l’Hannibal di Bryan Fuller tra il 2013 e il 2015 sulla NBC.

Fu il terzo film, dopo Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo, ad aver vinto i premi Oscar come miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), miglior attrice (Jodie Foster), sceneggiatura (Ted Tally) e miglior attore (Anthony Hopkins), quest’ultimo nonostante i soli 16 minuti di apparizione nella pellicola.

