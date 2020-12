Sono trascorsi ormai 16 anni dall’uscita di World of Warcraft, eppure il MMORPG di Blizzard non sembra mai scemare di popolarità. È infatti di recente la notizia che al momento World of Warcraft, anche grazie alla sua recente espansione Shadowlands è al massimo della sua utenza attiva (calcolata in iscrizioni mensili) e che suddetta espansione è il gioco per PC più venduto di tutti i tempi se si considera il giorno di lancio, il 23 novembre.

Le cifre sono seriamente impressionanti e si parla di 3 milioni e 700 mila copie soltanto nel giorno di lancio, superando di ben 200.000 unità il record che invece era di Diablo 3, tra l’altro sempre di Blizzard. L’utenza invece sembra essersi addirittura raddoppiata rispetto al 2019, sicuramente anche in parte per via dell’emergenza del COVID-19, che ha costretto moltissime persone a casa, facendo così la fortuna ulteriore di Blizzard.

Insomma, World of Warcraft, nonostante gli anni sul groppone non sembra assolutamente in discesa e il futuro pare ancora più che roseo per uno dei giochi più famosi e giocati della storia del medium.

World of Warcraft Shadowlands – sinossi

World of Warcraft Shadowlands vedrà i giocatori viaggiare verso le omonime Terre oscure, una zona abitata dagli spiriti dei morti e dove regna il male. I giocatori si impegneranno a stipulare alleanze e tenteranno di affrontare la sfida di Torghast, la Torre dei Dannati e viaggeranno attraverso diverse nuove zone mortali. L’annuncio del gioco fu fatto sotto forma di un trailer cinematografico, che potete vedere qui.

Sebbene le Shadowlands siano sempre state disponibili in World of Warcraft sin dalla prima versione del gioco (è il luogo dove finiscono i giocatori quando muoiono) questa è la prima volta che il mondo oscuro si fonde con il normale regno di Azeroth. In molti sperano che giocando a questa espansione sia possibile mettere le mani sull’armatura dell’ex Re dei Lich.

