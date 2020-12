Il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è stato ufficialmente rinviato al 18 marzo 2021. Dopo l’annuncio avvenuto all’Ubisoft Forward di settembre, il gioco è stato rimandato per consentire allo sviluppatore di rifinirlo e consegnare il miglior prodotto possibile. Durante quest’anno ne abbiamo visti tanti di annunci simili e questo non arriva del tutto inaspettato.

Il 2020 ha visto il rinvio di numerosissimi titoli, sia per le problematiche relative al COVID-19, sia per le lamentele di molti riguardo lo stato di alcuni giochi, come ad esempio le controversie su Halo Infinite. Comunque sia, nel caso di Prince of Persia, si tratterà solo di alcuni mesi. Staremo a vedere se non verrà rinviato nuovamente.

Il film di Prince of Persia – Le sabbie del tempo

Prince of Persia – Le sabbie del tempo è stato un adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco risalente al 2010 e diretto da Mike Newell. Non si è trattato di un adattamento diretto della serie. Si ispirava tuttavia a numerosi elementi dei vari capitoli. Il film fu distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 19 maggio 2010.

La trama vede Dastan, un orfano cresciuto per le strade di Nasaf, capitale del Regno, che in virtù della sua nobiltà d’animo viene adottato dal re Sharaman e diventa il terzo Principe di Persia. Divenuto adulto partecipa, insieme ai fratelli Tus e Garsiv, alla battaglia per la conquista della città di Alamut, accusata dal loro zio Nizam di fornire armi ai nemici. Durante la battaglia il principe entra di soppiatto in città e riesce ad aprire un cancello laterale assieme all’amico Bis e al suo gruppo, garantendo così un’entrata sicura per l’esercito persiano. Durante lo scontro Dastan entra in possesso di un misterioso pugnale, affidato ad un guerriero inviato dalla principessa Tamina che il principe riesce a sconfiggere in duello.

La storia ricalca in maniera molto vaga quella del primo capitolo che vide la luce per PS2 e che fu uno straordinario successo, mentre i suoi seguiti ebbero un’accoglienza molto più fredda e non convinsero molto il pubblico. Il gioco uscirà nel gennaio 2021.

Vi ricordiamo che il gioco uscirà per PS4, Xbox One e PC. Per adesso non si è ancora parlato di un’eventuale versione di nuova generazione per PS5 e Xbox Series X.

