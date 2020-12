L’uscita di Cyberpunk 2077 è ormai arrivata. Domani il gioco di CD Projekt RED uscirà in tutto il mondo, dopo un anno fatto di attese e rinvii. Negli ultimi giorni, tuttavia, sono accadute due cose piuttosto singolari ancor prima della sua uscita effettiva. In primis, il gioco è comparso su Pornhub, compreso di scene di sesso esplicite. In secondo luogo, il gioco ha visto una serie di critiche negative da parte della comunità LGBTQ+.

Le critiche sono arrivate poiché a detta di molti la casa di sviluppo avrebbe “[…] feticizzato i personaggi transessuali”. Da un post Reddit dell’utente SupremeReader si legge che “La comunità transgender ha dichiarato che l’acquisto di Cyberpunk 2077 è un atto di transfobia, chiedendo a tutti coloro che lo acquistano di donare 70 dollari ad una persona transgender come forma di risarcimento.”

Le polemiche nascerebbero in particolare da dei presunti poster presenti nel gioco che ridicolizzerebbero le persone transessuali o le rappresenterebbero in maniera sessualizzata per tutta la città. In pratica non ci sarebbe nulla che andrebbe a controbilanciare questa immagine stilizzata della comunità LGBTQ+. Tuttavia il gioco non è ancora uscito, dunque non è ben chiaro se queste critiche siano del tutto fondate o meno. Voi cosa ne pensate? In attesa di un riscontro, non ci resta che attendere la sua uscita mondiale.

Cyberpunk 2077 – sinossi del gioco

Cyberpunk 2077 sarà un gioco di ruolo incentrato principalmente sulla narrazione. Sarà ambientato nella più pericolosa metropoli del futuro: la vibrante Night City. Il gioco seguirà la storia di V, un cyberpunk che si troverà in un mondo di guerrieri della strada potenzianti ciberneticamente, esperti netrunner e hacker corporativi. Come sempre marchio di fabbrica della casa di sviluppo polacca CD PROJEKT RED, i giocatori dovranno prendere decisioni etiche e narrative difficili che influenzeranno pesantemente lo svolgersi del gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nello stesso universo del noto gioco di ruolo cartaceo di Cyberpunk 2020.

Voi lo avete già prenotato oppure state aspettando l’uscita per le nuove console PS5 e Xbox Series X?

