Yamato Animation, come annunciato da Yamato Video attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, sarà disponibile dal 9 Dicembre 2020 non soltanto come canale YouTube, ma anche su Samsung TV Plus come canale tematico ovviamente dedicato agli anime.

La programmazione prevede al momento anime recenti, offerti gratuitamente in versione originale e in HD; i titoli sono:

Yamato Video spiega così come vedere il canale su Samsung TV Plus:

Per vedere tutti e 34 i canali dell’offerta Samsung TV Plus in Italia non sono necessarie applicazioni, dispositivi aggiuntivi o carte di credito, basta disporre di una Smart TV Samsung (ricordiamo, prodotta dopo il 2016) connessa ad Internet. Ecco come fare: accendi il tuo dispositivo connesso ad internet, quindi apri Samsung TV Plus utilizzando la barra delle applicazioni situata nella parte inferiore dello schermo del tuo TV per vedere la programmazione di Yamato Animation dove troverai 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana una selezione delle più recenti e innovative serie di animazione prodotte in Giappone, trasmesse in lingua originale, sottotitolate in italiano.

Buon divertimento e restate sintonizzati per scoprire le novità targate Yamato