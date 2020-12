Dopo il trailer di qualche giorno fa che aveva annunciato l’arrivo della seconda parte dell’ultima stagione di Vikings 6 ora abbiamo una data anche per l’Italia: il 30 dicembre su TIMVision in contemporana con gli Usa.

All’estero la stagione sarà interamente disponibile su Amazon Prime Video (al momento solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Austria e Irlanda), mentre History che ha trasmesso finora la serie lo farà nel 2021.

Il 30 dicembre, in contemporanea con la programmazione USA e in anteprima esclusiva per l’Italia, verrà pubblicata l’attesissima stagione finale di Vikings, la serie d’ambientazione storica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I 10 episodi finali della serie saranno tutti resi disponibili su TIMVision a partire dalle ore 17.00.

Vikings 6 parte 1: dove eravamo rimasti e lo spin-off

La prima parte della sesta stagione di Vikings si è conclusa con l’attacco vincente dei Rus’, guidati da Ivar, a Kattegat. Bjorn sembrava ormai spacciato ma, a quanto abbiamo potuto vedere, ha ancora la sua da dire prima che la serie si concluda.

La serie è ideata e scritta da Michael Hirst (vincitore dell’Academy Award® con il film Elizabeth). Nel cast della sesta stagione Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn), Alex Høgh Andersen (Ivar the Boneless), Georgia Hirst (Torvi), Jordan Smith (Ubbe) e Marco Ilsø (Hvitserk).

Hirst è produttore esecutivo insieme a Morgan O’Sullivan di TM Productions (The Count of Monte Cristo; “The Tudors”), Sheila Hockin (“The Tudors”, “The Borgias”), John Weber di Take 5 Productions (“The Tudors “,” The Borgias “), Sherry Marsh, Alan Gasmer e James Flynn (” The Tudors “,” The Borgias “).

In attesa di goderci su TIMVision l’ultima parte dell’ultima stagione della serie principale, Netflix ha già ordinato una serie sequel spin-off, focalizzata sulle imprese di celebri vichinghi come Leif Erikson e sua sorella Freydis, Harald III e Guglielmo il Conquistatore. Il creatore Michael Hirst tornerà come produttore esecutivo (con Morgan O’Sullivan), insieme a Jeb Stuart come sceneggiatore e showrunner della nuova serie.

