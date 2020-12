Arrivano nuovi dettagli per Peacemaker, serie HBO Max spin-off del The Suicide Squad di James Gunn. Ovviamente, John Cena riprenderà i panni del personaggio, con le riprese (come rivelato da Gunn) che inizieranno presto in Canada.

Al momento, sappiamo come al cast si sono aggiunti Jennifer Holland (cheriprenderà il ruolo di Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economo), Danielle Brooks, Robert Patrick e Chris Conrad (Vigilante).

Stando a quanto riportato da Illuminerdi, potremmo sapere ora il ruolo di alcuni attori già annunciati nel cast. Patrick interpreterà Christopher Smith, il padre di Peacemaker e apparirà come un personaggio regolare della serie con un contratto per una stagione. Il personaggio di Brooks, Leota Adebayo, sarà regual e viene descritto come un nuovo “intelligente, determinata, pieno di sé e capace”.

Il ruolo di Brooks fa pensare ad un possibile interesse amoroso del protagonista; il tutto potrebbe essere complicato dalla presenza del padre di Peacemaker, notoriamente nazista nei fumetti.

Peacemaker, la serie spin-off

Come sappiamo, Peacemaker non sarà un progetto separato, ma ben integrato al resto dei film (e serie tv) che fanno parte dei Worlds of DC. A confermarlo, il regista James Gunn con un post su Instagram.

Ovviamente, essendo uno spin-off del prossimo The Suicide Squad, ed essendo questo un film che va pienamente ad inserirsi nell’universo condiviso, era scontato che anche la serie su Peacemaker fosse integrata nell’universo, a confermare la volontà da parte di Warner Bros. di creare una continuità, televisiva e cinematografica, per i progetti DC Comics

La serie esplorerà le origini del personaggio interpretato da John Cena. Queste le parole ufficiali WarnerMedia al momento dell’annuncio:

Oh c**zo, c’è Peacemaker! HBO Max è pronto ad esplorare le origini del personaggio di Peacemaker, il maestro delle armi dell’attesissimo film di prossima uscita The Suicide Squad, in una nuova serie comedy d’azione e avventura Max Original, Peacemaker. HBO Max ha ordinato otto episodi per la prima stagione della serie. John Cena riprenderà il suo ruolo, già assegnatogli in The Suicide Squad, per interpretare il personaggio nella serie, e l’acclamato scrittore / regista del film James Gunn scriverà tutto gli otto episodi dirigendone molti, compresa la premiere. Gunn e il produttore di The Suicide Squad Peter Safran saranno i produttori esecutivi della serie, con Cena come co-produttore esecutivo. Basato sui personaggi della DC, Peacemaker sarà prodotto da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros.Television. Peacemaker dovrebbe iniziare la produzione all’inizio del 2021, prima che Gunn inizi a lavorare sul prossimo film dei Guardiani della Galassia.

Ancora nessun dettaglio sulla trama della serie, ma verranno esplorate le origini del personaggio (un uomo che insegue la giustizia, pagando qualsiasi prezzo) che poi vedremo in azione sul grande schermo.

Acquista il Blu-Ray di Bumblebee, film con John Cena