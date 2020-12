Le riprese della serie Disney+ Hawkeye sono attualmente in corso e, per la gioia di tutti gli appassionati, continuano ad arrivare nuovi dettagli. Questa volta, sono trapelate su Twitter (via CBR) delle immagini che offrono il primo sguardo al costume da eroina della Kate Bishop di Hailee Steinfeld:

Hailee Steinfeld and Jeremy Renner seen on the set of #Hawkeye on the Lower East Side, New York#Marvel #DisneyPlus She's in the Kate Bishop outfit 🏹 4 MQ Photos. pic.twitter.com/PWFXUJGGAW — XRealm Matthews (@CreamOrScream) December 8, 2020

Come possiamo vedere, il costume mantiene la tonalità già vista nei fumetti anche se, a differenza di questi, sembra molto più artigianale.

Da precedenti immagini dal set abbiamo avuto la conferma di come, nella serie, Clint Burton perderà l’udito. A differenza dei fumetti però, dovrebbe essere introdotto secondo alcune indiscrezioni un personaggio completamente inedito, un medico audiologo cinese di mezza età che lavora in uno studio fatiscente.

Hawkeye, la serie

Oltre a Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, nel cast troviamo anche Alaqua Cox si è nei panni dell’eroina Marvel Echo, alter ego di Maya Lopez; Zahn McClarnon interpreterà invece suo padre William Lopez.

Hawkeye è attualmente in produzione e al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Nel cast di Hawkeye ci saranno anche Vera Farmiga che interpreterà la madre di Kate Eleonor, mentre Florence Pugh ritornerà nei panni di Yelena Belova dopo Black Widow.

Fra Fee sarà Kazi, il cui nome completo è Kazimierz Kazimierczak, personaggio Marvel meglio noto come Clown. Tony Dalton di Better Call Saul sarà Duquesne, un personaggio il cui alter ego nei fumetti Marvel è Swordsman.

Per quanto riguarda l’ambientazione, la serie sarà ambientata nel 2025, come abbiamo scoperto da un manifesto per il capodanno cinese trapelato sempre da una foto dal set. Anche l’altra serie Disney+, The Falcon e The Winter Soldier, sarà ambientata in un prossimo futuro (2023).

La serie Hawkeye sarà diretta da Bert e Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (John Mulaney’s & the Sack Lunch Bunch).

