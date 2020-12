Ao è un personaggio chiave in arrivo nel prossimo arco narrativo dell’anime di Boruto. Dopo molte anticipazioni, l’anime ha finalmente raggiunto un importante punto di svolta. Ma seguendo l’arco originale corrispondente del manga, l’anime tornerà agli eventi della serie originale con del nuovo materiale aggiuntivo per formare un arco narrativo originale dell’anime. Ciò include alcuni personaggi che i fan stavano aspettando di vedere animati come Ao, che apparirà nel prossimo episodio!

Il promo dell’episodio 178 anticipa non solo uno sguardo sugli eventi della Quarta Grande Guerra Ninja, ma anche un cameo di Ao. I fan della serie originale potrebbero riconoscere il personaggio, ma, come mostra l’anteprima, ha un aspetto completamente nuovo, dopo ciò che è avvenuto durante la guerra. Date un’occhiata qui sotto:

Boruto Episode 178 Preview! (13/12) WELCOME AO!! pic.twitter.com/FT3H2w64sc — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) December 6, 2020

La sinossi dell’episodio conferma che questa sarà la prima apparizione di Ao:

“Shikamaru partecipa a un servizio funebre?! Si è tenuto un servizio funebre per ‘La quarta grande guerra dei ninja’ a Konoha. A cosa sta pensando Shikamaru mentre piange il suo defunto padre? Nel frattempo, uno stretto collaboratore del Quinto Mizukage fa visita a Konoha!”.

L’introduzione di Ao all’anime è però molto diversa dalla sua prima apparizione all’uscita manga della serie, ma questo è accaduto anche per molti degli altri debutti nell’anime, così come Kawaki è stato finalmente rivelato in una sequenza della nuova sigla di apertura. È probabile che questo nuovo arco narrativo lo porterà a rivestire un ruolo importante nella serie molto presto, ed è ancora più probabile che apparirà nell’anime in modo molto diverso da come ha fatto nella serie manga.

