L’ultimo episodio di One Piece, di cui potete trovare qui la mia recensione, ha rivelato quanto sia davvero importante O-Tama. Quando Luffy ha incontrato la piccola per la prima volta, lei gli ha raccontato quanto atroci siano le condizioni di vita disumane della gente di Wano, ma a poco a poco stiamo iniziando a vedere che molto probabilmente giocherà un ruolo molto più grande nella guerra per il suo Paese. La più grande prova di ciò arriva con l’ultimo episodio della serie, che dimostra quanto sarà fondamentale l’abilità del suo Frutto del Diavolo, per ora ancora senza nome, che le dona la capacità di creare dei dango i quali, se mangiati da un animale o da chi possieda i poteri di un Frutto del Diavolo di tipo Zoan, rendono quelle creature fedeli a lei, riconoscendola, di fatto, come la loro padrona.

L’ultimo episodio della serie continua la preparazione per il terzo atto dell’arco di Wano mentre i pezzi finali vengono messi insieme in vista della guerra in arrivo. Uno di quei pezzi è in realtà la stessa O-Tama, poiché la sua abilità ha effetto sui Pirati delle 100 Bestie di Kaido (e in teoria avrebbe effetto anche con lo stesso Kaido!), e Horselina non è stato un colpo di fortuna.

Come abbiamo visto in precedenza nella serie, il potere di O-Tama le permete di addomesticare l’animale (o lo Zoan) che lo mangia. Questo potere ha avuto effetto sugli animali selvatici della regione (come Komachiyo, Hihimaru e il grande alligatore che hanno guidato fino alla prigione di Udon), ma funziona alla perfezione anche con gli Zoan artificiali creati con gli Smile.

L’episodio 953 Luffy dice a Tama di usare il suo potere su Babanuki in modo che si calmi. Sebbene all’inizio sia spaventato, Babanuki è completamente domato dal piccolo dango creato dalla piccola O-Tama, al punto da chiamarla “padroncina2, proprio come faceva Horselina. E se questo potere funziona anche su qualcuno come il direttore di Udon, allora il potenziale è abbastanza evidente.

Questa abilità di O-Tama sarà molto probabilmente la chiave per vincere la guerra in generale, perché anche se Luffy e gli altri sono in inferiorità numerica, se Tama può in qualche modo usare questa abilità su quanti più utilizzatori di Smile possibile, le probabilità saranno sicuramente più a loro favore, quando sarà arrivata alla battaglia finale a Onigashima. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi, anche perché al momento non sappiamo se l’effetto del potere di O-Tama sia permanente o se abbia invece una durata limitata nel tempo.

Ma voi cosa ne pensate? Pensate che questo significhi che O-Tama giocherà un ruolo chiave nella guerra? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

