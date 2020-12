L’annuncio di una nuova finestra di lancio per Halo Infinite faceva parte di un aggiornamento più ampio su Halo Waypoint. Nell’introduzione, Joseph Staten, direttore creativo del gioco, ha annunciato l’uscita di Halo Infinite, definendola “l’inizio dell’avventura“.

Dopo l’introduzione di Staten, vari membri del team di Halo Infinite hanno discusso le ultime notizie riguardanti la grafica, l’arte e le funzionalità di personalizzazione del gioco.

Inizialmente, il titolo sarebbe dovuto uscire il 10 novembre 2020, prima di essere posticipato al 2021. Halo Infinite sarà il terzo capitolo della Reclaimer Saga, iniziata in Halo 4 e proseguita in Halo 5: Guardians.

Ecco cosa ha affermato Chris Lee, capo dello studio al lavoro su Halo Infinite, in una dichiarazione riguardo l’uscita posticipata di Halo Infinite al 2021:

“Abbiamo preso la difficile decisione di spostare il nostro rilascio al 2021 per garantire che il team abbia il tempo adeguato per offrire un’esperienza di gioco di Halo che soddisfi la nostra visione. La decisione di spostare l’uscita è il risultato di molteplici fattori che hanno contribuito alle sfide dello sviluppo, inclusi gli effetti in corso relativi a. COVID che ci hanno colpito per tutto l’anno“.