LeBron James ha svelato in anteprima alcuni dettagli della trama di Space Jam 2: A New Legacy, diretto sequel del blockbuster di Bugs Bunny e Micheal Jordan del ’96.

Durante un’intervista a Road Trippin’, famoso show YouTube, LeBron James ha svelato alcuni dettagli riguardanti il nuovo capitolo di Space Jam, A New Legacy.

La star ha inizialmente voluto ribadire che il nome del film sarà Space Jam: A New Legacy e non Space Jam 2, poi ha riferito:

In aggiunta a questo piccolo spoiler, LeBron ha svelato uno dei temi principali del film, rivelando che ha a che fare con il rapporto padre-figlio:

“Ma è più un film per famiglie. È un film sui genitori, tra me e mio figlio, e io che cerco di chiedere a mio figlio di fare qualcosa perché mi è stato insegnato in quel modo crescendo. Chiedo a mio figlio di giocare a basket. ‘Questo è ciò che tu ‘farai, è così che lo farai.’ E io come genitore non ascolto mio figlio e non credo in ciò in cui mio figlio è veramente bravo.