Un fan su Twitter stava commentando un post sul recente film di vacanze gay di Hulu, Happiest Season, ha chiesto scherzosamente se potrebbe essere realizzata una versione lesbica di Die Hard, con Charlize Theron.

Theron, nota per le sue acrobazie d’azione in Mad Max: Fury Road, Atomica Bionda, The Old Guard, tra numerosi altri film, ha risposto scherzosamente su Twitter, suggerendo che sarebbe stata giù per questo. “Dove devo firmare?” Theron ha twittato in risposta:

Where do I sign https://t.co/nO47Bj28CN — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 8, 2020

La conversazione su Twitter sembra derivare da una recente intervista che Theron ha fatto con l’attore di Happiest Season, Mackenzie Davis, sulla rappresentazione del film per la comunità queer e sul suo impatto, come riportato da Interview.

L’attrice Hannah Simone ha visto il tweet e ha risposto: “Fammi sapere se hai bisogno di una moglie indiana stanca a cui non piace correre veloce anche quando il pericolo è imminente e per questo avrebbe bisogno di essere salvata“. A questo Charlize Theron ha risposto: “Ti copro le spalle, boo!“.

Let me know if you need a tired Indian wife who doesn’t like to run fast even when danger is present and therefore would need all the saving. — Hannah Simone (@HannahSimone) December 8, 2020

Mentre le attrici scherzavano online, Die Hard è rimasto un film incredibilmente popolare – anche se ha debuttato nel 1988 – suggerendo che un reboot non sarebbe stato escluso. Di recente, il film è stato ripubblicato nelle sale – poiché è iconicamente visto come un racconto natalizio alternativo – e il suo ritorno ha consolidato il suo posto nella top ten dei film al botteghino.

Charlize Theron non è estranea a interpretare ruoli queer e ha affermato in passato di non trovare problemi nell’interpretare questi ruoli. Ha vinto un Oscar per Monster del 2003, interpretando Aileen Wuornos al fianco di Christina Ricci. Ha anche recitato come bisessuale in Tully e in Atomica Bionda del 2017, che presentava una scena di sesso bollente con una collega femme fatale.

Durante l’intervista di Theron con Davis, i due hanno discusso se gli attori eterosessuali debbano o meno interpretare ruoli queer e trans:

“Hai ragione. C’è una tale mancanza di opportunità che almeno dovrebbero avere quello spazio. Ma trovo che sia quasi un insulto. Penso che un buon attore resti un buon attore, e non vedo l’ora che guardiamo gli attori queer non binario nello stesso modo in cui facciamo con gli attori eterosessuali“.

Theron ha recitato l’ultima volta in The Old Guard, un film adattato dall’omonima serie Image Comics di Greg Rucka e Leandro Fernandez. Il film è incentrato su un gruppo di mercenari immortali che hanno un ruolo più ampio nell’universo di quanto conoscano.

Interpretato da Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor e Harry Melling, The Old Guard è ora in streaming su Netflix.

Acquistate la Die hard Collection QUI!