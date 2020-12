Chainsaw Man, come abbiamo avuto modo di riportarvi, si concluderà il 13 Dicembre 2020 su Weekly Shonen Jump accompagnato da un annuncio importante.

Come annuncerà ufficialmente la rivista, a concludersi è soltanto la prima parte dell’opera: la seconda parte del manga debutterà prossimamente sulla app Shonen Jump Plus di Shueisha.

Inoltre lo studio Mappa (Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti Stagione Finale), realizzerà una serie animata basata sul manga di Tatsuki Fujimoto.

Chainsaw Man, aspettando i nuovi progetti

Tatsuki Fujimoto pubblica i capitoli di Chainsaw Man dal 3 Dicembre 2018 su Weekly Shonen Jump; la serie conta finora 9 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 4 Novembre scorso nelle librerie del Giappone.

La fase finale della prima parte dell’opera è iniziata a Novembre.

In Italia il primo numero della serie è disponibile dal 22 Ottobre scorso grazie a Planet Manga e qui potete leggere la nostra recensione.

I miracoli a volte sono annunciati dal rombo assordante di una motosega. Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone…

Dal 18 Aprile 2016 al 1 Gennaio 2018 Fujimoto ha serializzato Fire Punch sulla rivista digitale Shonen Jump Plus; la serie, completa in 8 volumi, è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia:

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco…La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione? Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino…

