Secondo quanto riferito, Andrew Garfield tornerà in Spider-Man 3 nel ruolo di Peter Parker assieme a Emma Stone, già conosciuta per aver preso i panni di Gwen Stacy.

Il probabile cast

Ancora senza titolo, Spider-Man 3 verterà principalmente sul tema del multiverso, con Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange a guidare il giovane Peter nell’esperienza tra universi paralleli. Fino a ora, Marvel ha ufficialmente annunciato che Jamie Foxx tornerà nel ruolo di Electro, già intepretato in The Amazing Spider-Man 2, per questo la notizia di un ritorno di Andrew Garfield non ci dovrebbe cogliere di sorpresa, dati anche gli ultimi rumor vociferati da tempo. Inoltre, Emma Stone è in trattativa per un inaspettato ritorno, dopo la morte del suo personaggio nell’ultimo film della serie Amazing.

Collider riporta anche che Alfred Molina è molto vicino al ritorno nel ruolo di Doc Ock, come già ampiamente anticipato da alcuni reporter.

Jeff Sneider, lo stesso autore che riporta la notizia per Collider, ha inoltre aggiunto l’ipotesi un possibile ritorno di Tobey Maguire assieme a Kirsten Dust nei rispettivi ruoli di Spider-Man e MJ, entrambi dalla prima serie.

Spider-Man 3 e il multiverso

Sebbene non si conosca ancora quanto grande sia la parte dedicata ai due ex Spider-Man, è verosimile pensare che entrambi torneranno nel nuovo film. Il già annunciato ritorno di Jamie Foxx e quello di Alfred Molina fanno presagire non altro che un viaggio di Tom Holland nei vari multiversi, accompagnato da Doctor Strange, nel quale incontrerà i due Peter Parker impegnati nel combattere i prima citati famigerati villain.

D’altra parte, non è da escludere che Spider-Man 3 possa seguire uno stile di trama trama più alla Spider-Man Into the Spider-Verse, il cartone animato premiato agli Academy in cui tutti i Peter Parker alternativi si sono ritrovati nello stesso universo, uniti per combattere lo stesso avversario.

Le riprese per il terzo film sono iniziate lo scorso ottobre, mentre l’uscita nelle sale è prevista per il prossimo dicembre.

