L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin – attack on titan) prosegue la propria corsa verso il finale.

La pubblicazione del capitolo 136 del manga di Hajime Isayama, arrivato alle battute conclusive, è prevista per il 9 Gennaio 2021 sulle pagine del numero 2 del mensile Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha.

La serie avrà gli onori della copertina della rivista.

Il giorno successivo, invece, verrà trasmesso il quinto episodio della quarta e ultima stagione della serie animata.

Hajime Isayama ha lanciato il manga L’Attacco dei Giganti il 9 Settembre 2009 sul numero inaugurale della rivista Bessatsu Shonen Magazine.

Il prossimo volume, il 33, uscirà in Giappone l’8 Gennaio 2021; il volume 34 potrebbe essere l’ultimo della serie.

Il primo episodio della Stagione Finale dell’anime è disponibile dall’8 Dicembre in streaming su VVVVID e Amazon Prime Video; l’edizione doppiata in Italiano arriverà dal 18 Dicembre.

Che ne sarà del futuro dell’umanità? Le stagioni sono passate, le amicizie sono state ferite, le armi sono finite sottoterra come le divise di chi faceva parte del Corpo di Ricerca. Fantasmi, di loro non è rimasto niente. Solo vuoto. Tranne per un seme donato dal loro sacrificio: la Speranza per il genere umano. Sono successe tante cose a Eren, Mikasa, Armin. Li abbiamo visti un’ultima volta davanti alla distesa abbagliante dell’orizzonte. Insieme hanno combattuto per la libertà. Come loro anche noi vogliamo conoscere i segreti del mondo. Avanzare. Tutte le cose che abbiamo visto sono accadute per uno scopo ed è ora che finiscano. Un pensiero strano, quasi amaro, ma che ci ha spinto fin qui. Alla stagione finale.