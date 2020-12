Il nuovo film Marvel Eternals avebbe già dovuto debuttare nelle sale, ma purtroppo a causa della pandemia non è stato così. Nel frattempo, arrivano nuovi dettagli sul film direttamente dal merchandising. Grazie alla nuova linea Marvel Legends di Hasbro infatti, abbiamo ora il miglior sguardo al momento sui personaggi del film.

Ikaris (Richard Madden), Makkari (Lauren Ridloff), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Kingo (Kumail Nanjiani), Druig (Barry Keoghan) e Sprite (Lia McHug) sono infatti protagonisti delle action figure, con le immagini trapelate su Twitter (riportate da CBM):

Eternals, il nuovo film Marvel

In precedenza, al The Hollywood Reporter, la regista Chloe Zhao e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige hanno fornito alcuni dettagli sul film in uscita e su quanto sia essenziale la diversità. Queste le parole di Feige in merito:

È sempre stata inerente alla storia dei diversi tipi di Eterni. Penso che sia estremamente ben fatto e non vedo l’ora che il livello di inclusione nei nostri film futuri dia meno “scandalo” di quanto dovrebbe.

Zhao ha detto che il suo desiderio di un cast diversificato per il film era radicato in qualcosa di più del semplice desiderio che rispecchiasse il mondo reale.

“Volevo che riflettesse il mondo in cui viviamo”, ha detto la regista. “Ma volevo anche mettere insieme un cast che sembrasse un gruppo di disadattati. Non volevo gli atleti. Voglio che tu te ne vada alla fine del film senza pensare, ‘Questa persona è di questa etnia, quella persona è di quella nazionalità”. No. Voglio che te ne vai pensando: “Questa è una famiglia”. Non pensi a ciò che rappresentano. Li vedi come individui”.

Ricordiamo che Makkari sarà inoltre il primo supereroe sordo del Marvel Cinematic Universe. Al momento, non è ancora chiaro quando verrà pubblicato un primo teaser trailer per la pellicola.