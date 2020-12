Spider-Man 3 dovrebbe ridare l’opportunità ad Alfred Molina di vestire ancora i panni del Doctor Octopus. Come riportato dal The Hollywood Reporter infatti, l’attore sarebbe a un passo da riprendere il ruolo nel nuovo film Marvel e Sony dedicato a Peter Parker.

Come ricorderete, l’attore ha vestito i panni di Otto Octavius in Spider-Man 2 del 2004, diretto da Sam Raimi. Il personaggio è un brillante scienziato che finisce per diventare un cattivo dagli arti meccanici, mettendo a dura prova lo Spider-Man di Toby Maguire.

Già poche settimane fa si vociferava di un ritorno dell’attore nei panni del personaggio nel nuovo film, dopo un avvistamento sul set; ora però, sembra davvero sia cosa fatta. Il ritorno di Molina va a sommarsi a quello di Jamie Foxx come Electro, anche questo ruolo ripreso da un precedente film (questa volta però The Amazing Spider-Man 2, con Andrew Garfield come Peter Parker).

Evidentemente, sia Sony che Marvel vogliono omaggiare in qualche modo la tradizione cinematografica precedente dell’Uomo Ragno; solo lo schermo dirà se effettivamente, le loro, sono state giuste scelte.

Spider-Man 3: le info sul film

Il titolo del terzo film dovrebbe essere Homesick, e vedrà Peter in fuga sia dalle forze dell’ordine (che lo credono colpevole dell’omicidio di Mysterio, che nel frattempo ha svelato al mondo l’identità di Spider-Man) che dai nemici, ora più che mai in cerca di vendetta contro Spider-Man e i suoi cari.

Grazie a Tony Stark e agli Avengers, sicuramente però Peter ha un grande sostegno mentre cerca di nascondersi e tenere al sicuro zia May (Marisa Tomei) e i suoi cari. In questo senso, Homesick chiuderebbe il cerchio dell’evoluzione del personaggio, partita da Homecoming. Al film prenderà parte anche il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch.

Le riprese di Spider-Man 3, come confermato lo stesso Tom Holland, durante un video con il padre su Patreon, inizieranno dopo quelle di Uncharted, come tutti si aspettavano. L’attore si dirigerà prima in Spagna per girare Uncharted, poi ad Atlanta per le riprese di Spider-Man.

Acquista il Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home